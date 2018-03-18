Видео: полиция призывает беречь душевное здоровье

"Порой жизнь сложна и просить помощи не стыдно, важно знать, где предел, который ты не можешь переступить. Каждый год нужно хотя бы один раз ходить к зубному врачу, на проверку к специалисту. А почему к душевному здоровью мы не можем относиться также?", - сказал Вахер.

Департамент полиции и погранохраны сообщил в новостной передаче "Актуальная камера", что в департаменте происходит в среднем одно самоубийство в год. Если брать государство в целом, то сотрудники полиции имеют дело с самоубийствами через день.

На этой неделе закончилось тестирование на депрессию в госучреждениях. Всего было пройдено 2809 тестов, 1722 из которых заполнили сотрудники полиции. В трети тестов симптомы депрессии превышают норму. В тестировании, помимо, Департамента полиции и погранохраны участвовали Eesti Energia, канцелярия Рийгикогу, Таллиннский порт, Национальная опера «Эстония», государственная канцелярия, суперминистерство, Департамент социального страхования, Трудовая инспекция, Больничная касса и Центр профессиональной реабилитации Астангу.