воскресенье, 18 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Навальный в прямом эфире отказался сотрудничать с Собчак

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ксения Собчак.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Допущенный к выборам кандидат в президенты Ксения Собчак пригласила политика Алексея Навального, которого ЦИК отказался регистрировать, в свою новую партию. Тот отказался, заявив, что они с Собчак занимаются "разными делами", и дела Собчак "отвратительны". Перепалка произошла в прямом эфире на YouTube во время шоу "Невыборы" на канале "Навальный LIVE", передает Newsru.com.

О создании "антипутинской" партии Собчак объявила на днях вместе с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее сотрудничал с "Яблоком".

Навальный на предложение о сотрудничестве ответил резко, объявив, что Собчак выступила в ходе предвыборной кампании как "часть махинации". "Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - цитирует политика "Медуза".

Собчак заявляла, что сотрудничество пошло бы на пользу оппозиции намекнула на вождизм Навального: "Я вижу очень много признаков того, что мы становимся тем, с чем мы боремся".

Отдельно Навальный раскритиковал Собчак за отзыв направлений для наблюдателей в Кемеровской области, где, по его данным, всегда много нарушений и их работа была бы полезна.

Навальный также утверждал, что у него дома Собчак заявляла, что ей предлагают "кучу денег" за участие в выборах. Собчак заявила, что он лжет.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ