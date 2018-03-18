Навальный в прямом эфире отказался сотрудничать с Собчак

Допущенный к выборам кандидат в президенты Ксения Собчак пригласила политика Алексея Навального, которого ЦИК отказался регистрировать, в свою новую партию. Тот отказался, заявив, что они с Собчак занимаются "разными делами", и дела Собчак "отвратительны". Перепалка произошла в прямом эфире на YouTube во время шоу "Невыборы" на канале "Навальный LIVE", передает Newsru.com.
О создании "антипутинской" партии Собчак объявила на днях вместе с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее сотрудничал с "Яблоком".
Навальный на предложение о сотрудничестве ответил резко, объявив, что Собчак выступила в ходе предвыборной кампании как "часть махинации". "Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - цитирует политика "Медуза".
Собчак заявляла, что сотрудничество пошло бы на пользу оппозиции намекнула на вождизм Навального: "Я вижу очень много признаков того, что мы становимся тем, с чем мы боремся".
Отдельно Навальный раскритиковал Собчак за отзыв направлений для наблюдателей в Кемеровской области, где, по его данным, всегда много нарушений и их работа была бы полезна.
Навальный также утверждал, что у него дома Собчак заявляла, что ей предлагают "кучу денег" за участие в выборах. Собчак заявила, что он лжет.
На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей.