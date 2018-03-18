Навальный в прямом эфире отказался сотрудничать с Собчак

О создании "антипутинской" партии Собчак объявила на днях вместе с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее сотрудничал с "Яблоком".

Навальный на предложение о сотрудничестве ответил резко, объявив, что Собчак выступила в ходе предвыборной кампании как "часть махинации". "Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность", - цитирует политика "Медуза".

Собчак заявляла, что сотрудничество пошло бы на пользу оппозиции намекнула на вождизм Навального: "Я вижу очень много признаков того, что мы становимся тем, с чем мы боремся".

Отдельно Навальный раскритиковал Собчак за отзыв направлений для наблюдателей в Кемеровской области, где, по его данным, всегда много нарушений и их работа была бы полезна.

Навальный также утверждал, что у него дома Собчак заявляла, что ей предлагают "кучу денег" за участие в выборах. Собчак заявила, что он лжет.