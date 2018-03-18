«Не прощаюсь»: Фандорин должен умереть

Итого – пять путей исторического развития России. Эраст Петрович Фандорин, естественно, не встает ни на чью сторону, потому что знает, что сторон, грубо говоря, нет вовсе: «Его враги – не красные, не зеленые и не фиолетовые, а всякого рода мерзавцы, которые бывают любого цвета, и враги отечества. Кого считать врагами отечества в нынешних обстоятельствах – вопрос неочевидный. Лично ему кажется, что всех участников проклятой бойни». Если вспомнить восточный бэкграунд Фандорина, его врагами в конфуцианских терминах (упоминающихся в книге) будут мелкие людишки (сяожэнь), которые, в отличие от благородных мужей (цзюньцзы), движимы соображениями не общего блага, а личной выгоды. Опаснее всего, когда такой вот сяожэнь становится во главе армии или государства.

Эта философская подкладка для читателей Акунина, конечно, не нова – достаточно вспомнить, как Фандорин отказывается служить власти, пренебрегшей благородством, в «Статском советнике». Если говорить собственно об историческом детективе, «Не прощаюсь» читается не хуже, чем другие книги цикла. Детектив и история на месте, отсылки к предыдущим книгам – тоже. В финале герой, видимо, умирает. Во всяком случае, всё на это указывает, хотя финал и похож на последние кадры фильма Чжана Имоу «Герой» – благородный муж уходит из мира, оставляя на своем месте пустоту; недаром иероглиф «пустота» – последнее, что увидит читатель.

Всё это, однако, может заслонить от нас самое главное.

Бодхисаттвы не прощаются

Проблема в том, что Борис Акунин создал героя, который, как говорят англичане, larger-than-life – небывалый исполин сродни Джеймсу Бонду (вспомним, что финал «Азазеля» почти дословно совпадает с финалом фильма «На секретной службе Ее Величества»), причем не только в физическом и интеллектуальном, но и в моральном плане. Эраст Петрович воспринимает мир как человек восточный, как китайский или японский буддист-мистик, и слова «гармония» и «карма» в его устах – совсем не пустые. Он верит в то, что благородный муж способствует гармонии мира – и, стремясь к благородству, действительно ей способствует. То есть, допустим, сдать Фандорина красным, чтобы те поставили его к стенке как «белопузую сволочь», автор не может: это означало бы, что либо картина мира Эраста Петровича неверна (тогда ради чего было писать столько романов?), либо он совершил какую-то страшную ошибку (на что благородный муж не способен по определению).