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Видео: пярнуский рыбак поймал огромного карпа

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Пярнуский рыбак поймал огромного карпа.

ФОТО: screenshot

Рыбачивший сегодня на реке Пярну Игорь Лобанов, что лов был не очень хорошим и рыбаки начали расходиться по домам, но вдруг они сосредоточились на одном месте. Что-то начало происходить.

Лобанов тоже решил посмотреть и увидел, как местный рыбак поймал красивого карпа весом 13,1 килограмма. "Одна его чешуйка была больше, чем палец взрослого мужчины", - описал он.

По словам Лобанова, это редкость, когда такую большую рыбу удается поймать с такой тонкой леской, всего 0,22 миллиметров.

Лобанов знает, что в реке Пярну такие большие карпы ловились и раньше. Он узнал из Википедии, что карп может весить даже 35 килограмм, но не мог подумать, что у нас может водиться такая огромная рыба.

И хотя возраст пойманной рыбы может составлять более десяти лет, Лобанов не думает, что ее мясо жесткое, поскольку карп выведен для употребления в пищу.

Игорь Лобанов рыбачит уже 20 лет. Он отметил, что сегодня встретил на реке Пярну очень многопища рыбаков.

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