Ко Дню полезных дел зарегистрировано уже более 300 толок по всей Эстонии

Как сообщили BNS в оргкомитете акции "Teeme ära/ Сделаем!", по состоянию на воскресенье, на странице Дня полезных дел уже зарегистрировано 309 толок и их число растет с каждым днем.

На домашней странице акции отмечается, что День полезных дел "Сделаем!" - это ежевесеннее долгожданное событие для десятков тысяч жителей Эстонии, поскольку в этот день люди объединяются, чтобы сделать важную и нужную работу, помочь друг другу и ощутить чувство локтя.

Регистрация толок началась 15 марта по адресу www.teemeara.ee/ru .

Доставка так называемых стартовых пакетов и регистрация участников начинается 5 апреля.

Стартовый пакет состоит из практичных средств и рекомендаций по проведению Дня полезных дел. В него входит: рабочие перчатки, пакет для оказания первой помощи, кисть, книга Eesti kihelkondade värvid, газета Talguline, крем-антисептик, печенье, батончики мюсли, соленые снеки для перекуса, а также льготный купон строительного и садового магазина, плакаты для наружной рекламы своей толоки, наклейки и т.п.