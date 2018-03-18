Галерея: в Вырумаа дотла сгорел жилой дом

Спасателя поступил вызов в 15.00. Загорелся одноэтажный деревянный дом. Владельца не было дома, и во время пожара никто не пострадал.

Руководивший работами по тушению старшина спасательной команды Вастселийна Рандо Лехес сказал, что в доме жил один человек, мужчина, который во время пожара был на работе. Возможной причной пожара мог стать холодильник. "Не уверен, но из электроприборов был подключен только холодильник. Больше ничего не знаю", - сказал Лехес.