понедельник, 19 марта 2018 г.
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Галерея: в Вырумаа дотла сгорел жилой дом

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Сегодня после обеда спасателям поступил вызов в волость Сетомаа в деревню Вааксары, где загорелся хутор. К приезду спасателей дом был уничтожен пламенем.

Спасателя поступил вызов в 15.00. Загорелся одноэтажный деревянный дом. Владельца не было дома, и во время пожара никто не пострадал.

Руководивший работами по тушению старшина спасательной команды Вастселийна Рандо Лехес сказал, что в доме жил один человек, мужчина, который во время пожара был на работе. Возможной причной пожара мог стать холодильник. "Не уверен, но из электроприборов был подключен только холодильник. Больше ничего не знаю", - сказал Лехес.

На другие огонь не распространился. К половине пятого спасатели взяли огонь под контроль, работы по тушению продолжались до семи часов вечера.

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