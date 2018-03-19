Департамент шоссейных дорог начинает вводить весенние ограничения для грузовиков

«Поскольку погодные условия становятся все более весенними и несущая способность дорожного покрытия в период оттепели снижается, для того, чтобы уберечь дороги от разрушения, для грузового транспорта вводятся ограничения по массе», - пояснил заведующий отделом обслуживания дорог Райнер Кульдмаа в переданном BNS пресс-релизе.

По его словам, без ограничений тяжелая техника может передвигаться в более холодное время суток, с 19 часов до 9 часов утра, пока удерживается минусовая температура воздуха и дорожного покрытия. В этот промежуток времени дорожное покрытие подсыхает и не проседает под колесами грузовиков.

Тем не менее, для перевозки тяжелых грузов у транспортников должно быть соответствующее разрешение.

Оперативную информацию об ограничениях по массе можно получить по короткому номеру телефона 1510 или найти в интернете по адресу: http://tarktee.mnt.ee/. В правом верхнем углу экрана можно выбрать язык страницы («русский»), затем там же найти и нажать на кнопку «Массовые». Ограничения по массе на карте дорог Эстонии помечены символами грузовиков. Нажимая на каждый из них, можно получить подробную информацию о местонахождении конкретного участка дороги, номере и направлении дороги, протяженности участка с ограничениями и о разрешенной на нем регистровой массе грузовика.

На карте участки дорог с ограничением по массе обозначены темно-желтым цветом.

Для того, чтобы получить разрешение на перевозку тяжелых грузов, транспортные предприятия должны оформить ходатайство, направив его электронным письмом по адресу: veoluba@mnt.ee . Необходимые бланки для письма можно найти на домашней странице по адресу: https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid.