СМИ: у вертолета с Иванкой Трамп на борту отказал двигатель

Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне после того, как у него во время полета отказал один из двигателей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.