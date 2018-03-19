СМИ: у вертолета с Иванкой Трамп на борту отказал двигатель

Вертолет, на борту которого находились дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер, экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне после того, как у него во время полета отказал один из двигателей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в минувший четверг, 15 марта, однако известно о нем стало только накануне. По данным источников телеканала, Иванка Трамп и ее супруг отправились на двухмоторном вертолете из американской столицы в Нью-Йорк, но после вылета у воздушной машины отказал один из двигателей.
Пилот принял решение вернуться в вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана. Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Причины отказа двигателя неизвестны. Официальный представитель пары не прокомментировал инцидент.
По данным CNN, в итоге Иванка Трамп и ее муж вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом. Напомним, Джаред Кушнер является главным советником президента США, Иванка - советником президента.