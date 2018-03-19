Вице-президент НОК Украины Валерий Борзов: «Нужно прекратить славянскую вражду»

«Нужно прекратить славянскую вражду, военные должны покинуть Украину, война должна прекратиться, поскольку эта военная агрессия не приведет к добру, в том числе и в отношениях со спортсменами.

В Пхенчхане нарушались главные принципы олимпизма в отношении к российским спортсменам – оно было не совсем дружественным.

Меня беспокоило не то, что кто-то проявил свою позицию, а то, что появляются такие процессы, которые нарушают этику, отношения между спортсменами вне зависимости от того, из какой они страны. Это пороки войны», – сказал Борзов.

Ранее украинским спортсменам был запрещено стартовать на любых соревнованоях в России, а тем, кто осмелится нарушить запрет, будет отказано в государственном финансировании.