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  • Вице-президент НОК Украины Валерий Борзов: «Нужно прекратить славянскую вражду»

Вице-президент НОК Украины Валерий Борзов: «Нужно прекратить славянскую вражду»

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ФОТО: STRINGER/REUTERS

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов выступил за примирение украинцев с россиянами.

«Нужно прекратить славянскую вражду, военные должны покинуть Украину, война должна прекратиться, поскольку эта военная агрессия не приведет к добру, в том числе и в отношениях со спортсменами. 

В Пхенчхане нарушались главные принципы олимпизма в отношении к российским спортсменам – оно было не совсем дружественным.

Меня беспокоило не то, что кто-то проявил свою позицию, а то, что появляются такие процессы, которые нарушают этику, отношения между спортсменами вне зависимости от того, из какой они страны. Это пороки войны», – сказал Борзов.

Ранее украинским спортсменам был запрещено стартовать на любых соревнованоях в России, а тем, кто осмелится нарушить запрет, будет отказано в государственном финансировании.

Также украинские СМИ не будут транслировать соревнования проходящие в России. В частност,и этап КМ по биатлону в Тюмени и ЧМ по футболу.

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