После обработки 99,81% бюллетеней Путин набрал 76,67% голосов

Четвертое место занимает выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак с 1,67% голосов избирателей. Затем следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов.

По данным ЦИК, Путин установил два исторических рекорда президентских выборов в России: по проценту полученных голосов и по их абсолютному количеству. В этом году за действующего президента отдали голоса, по итогам подсчета 99,81% бюллетеней, 56 млн 179 тыс. 035 голосов. В 2000 году Путин одержал победу, получив 39 млн 740 тыс. 434 голоса или 52,94%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тыс. 075 голосов или 63,6%.

В некоторых регионах подсчитаны все голоса. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе Путин получил наибольшую поддержку в Кабардино-Балкарской Республике - 93,38% голосов. На втором месте в регионе - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 4,15% голосов, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На втором месте по количеству проголосовавших за Путина в округе Чеченская Республика - там его поддержка достигла 91,44%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 4,62%. Третье место за Сергеем Бабуриным ("Российский общенародный союз") - 1,18%, передает "Интерфакс". Четвертое место занял основатель "Яблока" Григорий Явлинский - у него 0,75% голосов, далее - Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") с 0,54%, за ней идет Борис Титов ("Партия роста"), получивший 0,51%. Седьмое место у Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), набравший 0,32%. Меньше всего голосов в регионе получил лидер ЛДПР Владимир Жириновский - у него 0,25% голосов.

В Дагестане 90,73% проголосовавших отдали свой голос Путину. В Карачаево-Черкесской Республике он получил 87,64% голосов. В Ингушетии за Путина проголосовали 83,17%.

Путин с большим отрывом побеждает на выборах президента РФ в Краснодарском крае по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий. Он получил 2 млн 400 тыс 40 голосов избирателей или 81,61%, сообщили "Интерфаксу" в крайизбиркоме. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 9,9% голосов, Владимир Жириновский (ЛДПР) - 4,58%, Ксения Собчак - 0,92%, Борис Титов - 0,65%, Максим Сурайкин - 0,54%, Сергей Бабурин - 0,5%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 0,5%. Явка избирателей на Кубани составила - 78,9%.

Владимир Путин лидирует по предварительным итогам голосования на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в регионах Дальнего Востока. Путин набрал 64,38% в Якутии, 65,26% в Приморье, 65,78% в Хабаровском крае (в среднем по стране - 76,65%). В других регионах этот результат колеблется от 65,75 до более чем 72%. Наибольшим результат у Владимира Путина в Чукотском автономном округе, где он набрал 82,31% голосов.