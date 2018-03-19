Эстония вошла в топ-15 стран въездного туризма в Россию

Rus.Postimees.eeГлобусЭстония вошла в топ-15 стран въездного туризма в РоссиюЭстония вошла в топ-15 стран въездного туризма в РоссиюRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать19 марта 2018 г., 8:20Нарвский пограничный пункт. Иллюстративное фото.ФОТО: Илья СмирновАналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года.По данным ТурСтат, число въездных поездок в Россию из Эстонии составило 415 тысяч в 2017 году, а общее число въездных туристских поездок из России в прошлом году составило более 24 миллионов.Эстония заняла 13 место по числу въездных турпоездок в Россию в прошлом году.россиятуризмэстония