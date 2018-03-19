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Эстония вошла в топ-15 стран въездного туризма в Россию

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Нарвский пограничный пункт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Илья Смирнов

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года.

По данным ТурСтат, число въездных поездок в Россию из Эстонии составило 415 тысяч в 2017 году, а общее число въездных туристских поездок из России в прошлом году составило более 24 миллионов.

Эстония заняла 13 место по числу въездных турпоездок в Россию в прошлом году.

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