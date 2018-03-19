Спортсменам, бойкотировавшим соревнования в России, угрожали расстрелом и допингом

Швед Себастиан Самуэльссон и чех Михал Крчмарж объяснили, почему решили бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
Чешский биатлонист Михал Крчмарж сообщил, что поддерживает решение сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, потому что боится ехать в Россию.
Из-за своего бойкота мужская сборная Чехии, скорее всего, лишится одной квоты на Кубке мира. В следующем сезоне они смогут выставлять только четыре человека на гонку.
«Несмотря на то, что у нас будут проблемы с квотой на следующий сезон, я полностью поддерживаю решение о бойкоте. Я просто боюсь ехать в Россию, потому что там нет антидопингового агентства, которое бы соответствовало кодексу WADA. Я не уверен, что мои допинг-пробы будут в безопасности. Кто знает, что с ними может произойти?
Во время чемпионата мира в Хохфильцене мы получали письма о том, что в наше питье подмешаны запрещенные препараты. Нам приходилось запирать на ключ все шкафчики. Если русские способны писать такие письма с угрозами, то и наши допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные», – рассказал Крчмарж iDnes.
Об угрозах в свой адрес сообщал и Себастиан Самуэльссон: "Мне так и написали - приедешь в Россию расстреляем. Русские желали смерти моей семье. Как после такого ехать в Тюмень?" сказал шведский спортсмен в интервью SVT
Интересно, что не только Крчмарж и Самуэльссон подвергались атаке не совсем адекватных интернет-воинов, но и норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Правда, на этот раз русского следа в атаках на Экхофф не видно - Тириль атаковали из-за ее не совсем стабильных результатов.
"Что мне пишут люди? «Ты должна уйти», «ты задница», «ты никогда не будешь хорошо выступать», «ты убиваешь стрельбу»... Бла-бла-бла. От этого становится грустно. На самом деле я не отвечаю на подобные выпады, но был один парень, которому я ответила, хоть мне и не хотелось заострять на этом внимание. Написала ему, что его слова меня ранят. Он ответил и извинился. Люди, наверное, думают, что раз мы публичные персоны, значит, нас можно оскорблять. Но я не для того занимаюсь биатлоном, чтобы меня оскорбляли», – рассказала Экхофф TV2.