Спортсменам, бойкотировавшим соревнования в России, угрожали расстрелом и допингом

Чешский биатлонист Михал Крчмарж сообщил, что поддерживает решение сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, потому что боится ехать в Россию.

Из-за своего бойкота мужская сборная Чехии, скорее всего, лишится одной квоты на Кубке мира. В следующем сезоне они смогут выставлять только четыре человека на гонку.

«Несмотря на то, что у нас будут проблемы с квотой на следующий сезон, я полностью поддерживаю решение о бойкоте. Я просто боюсь ехать в Россию, потому что там нет антидопингового агентства, которое бы соответствовало кодексу WADA. Я не уверен, что мои допинг-пробы будут в безопасности. Кто знает, что с ними может произойти?

Во время чемпионата мира в Хохфильцене мы получали письма о том, что в наше питье подмешаны запрещенные препараты. Нам приходилось запирать на ключ все шкафчики. Если русские способны писать такие письма с угрозами, то и наши допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные», – рассказал Крчмарж iDnes.

Об угрозах в свой адрес сообщал и Себастиан Самуэльссон: "Мне так и написали - приедешь в Россию расстреляем. Русские желали смерти моей семье. Как после такого ехать в Тюмень?" сказал шведский спортсмен в интервью SVT

Интересно, что не только Крчмарж и Самуэльссон подвергались атаке не совсем адекватных интернет-воинов, но и норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Правда, на этот раз русского следа в атаках на Экхофф не видно - Тириль атаковали из-за ее не совсем стабильных результатов.