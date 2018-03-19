Специальная комиссия обсудит связанные со строительством Rail Baltica уездные планировки

«Согласно Закону о ратификации соглашения между правительством Эстонской Республики, правительством Литовской Республики и правительством Латвийской Республики о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica, помимо приложения о планировании инвестиций Rail Baltica к ежегодному закону о государственном бюджете также прилагается план действий по строительству эстонской части железной дороги в указанный хозяйственный год. Запланированные инвестиции необходимо показывать по объектам и указывать их предположительную стоимость. К сожалению, это не было сделано. В связи с этим мы хотим познакомиться с ситуацией с Rail Baltica на данный момент. Также мы хотим получить информацию о том, как на строительство железной дороги влияют жалобы, которые были поданы в Таллиннский административный суд с целью остановить уездное планирование», – сказал председатель комиссии по сельской жизни Айвар Кокк.