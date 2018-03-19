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В Нарва-Йыэсуу построят новую котельную на биотопливе

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ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Энергетическое предприятие Adven заключило договор о строительстве новой биотопливной котельной в Нарва-Йыэсуу, говорится в пресс-сообщении.

Стоимость строительных работ - около 1,2 млн евро, примерно половину из которых покроет Центр инвестиций в окружающую среду из средств структурных фондов ЕС. Котельная мощность 2,5 мегаватта будет готова осенью 2018 года.

По словам руководителя по развитию предприятия Adven Прийта Тийта, постоянные инвестиции обеспечивали конкурентоспособную цену центрального отопления для клиентов в Нарва-Йыэсуу.  "В 2011 году мы установили для потребителей современные счетчики теплоэнергии удаленного считывания, спустя два года при помощи финансирования ЕС обновили львиную долю городских теплотрасс, а в этом году мы построим современную и эффективную котельную, работающую на древесной щепе", - отметил он.

Поскольку новая котельная будет строится взамен старой в центре города,  Adven постарается свести к минимуму влияние новой биотопливной котельной как на жителей соседних домов, так и на всех горожан. "Мы организуем доставку топлива, его разгрузку и складирование так, чтобы попадание щепы во внешнюю среду было бы минимальным. В то же время топливный склад спроектирован достаточно большим, чтобы топлива хватило бы и на выходные, и чтобы в эти дни не было отдельных доставок топлива", - привел Тийт пример того, как предприятие учитывает интересы местных жителей.

Поскольку новая котельная делает производство тепла в Нарва-Йыесуу эффективнее и основанным на восстанавливаемых источниках энергии, то все планируемые инвестиции получают финансовую поддержку из структурных фондов ЕС через Центр инвестиций в окружающую среду.

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