На выборах президента РФ в Латвии проголосовали более 14 тысяч человек
19 марта 2018 г., 9:40
На избирательном участке в посольстве России в Риге на президентских выборах проголосовали в воскресенье более 6000 человек, сообщили агентству BNS в посольстве.
К 16.00 на всех избирательных участках в Латвии проголосовали более 14 тысяч человек.
На выборах президента РФ в Латвии было открыто пять избирательных участков.
На предыдущих выборах президента России в 2012 году в Латвии проголосовали 21,895 тыс. избирателей.