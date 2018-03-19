понедельник, 19 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

На выборах президента РФ в Латвии проголосовали более 14 тысяч человек

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Выборы в РФ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

На избирательном участке в посольстве России в Риге на президентских выборах проголосовали в воскресенье более 6000 человек, сообщили агентству BNS в посольстве.

К 16.00 на всех избирательных участках в Латвии проголосовали более 14 тысяч человек.

На выборах президента РФ в Латвии было открыто пять избирательных участков.

На предыдущих выборах президента России в 2012 году в Латвии проголосовали 21,895 тыс. избирателей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ