Российская сборная теряет лидеров, но находит молодежь

Отец футболиста в интервью "СЭ" назвал одной из причин перехода в российскую команду - более высокий уровень и возножность не считаться в России легионером: "Наверное, российская сборная котируется повыше финской. Финны пытались, старались, но до сих пор так и не вышли ни разу ни на Евро, ни на чемпионат мира. Его никто не заставлял. Серега парень совершеннолетний, принимает решения сам. Человек сам несет ответственность за свои поступки. А я, конечно, поддерживаю его и буду помогать, чем смогу. Я всех сыновей поддерживаю. Понятно, что никто ему вызова в сборную не гарантирует - это только возможность быть вызванным. А вызов надо заслужить - пробиться своими силами и своей работой." - сказал Алексей Еременко-старший