Российская сборная теряет лидеров, но находит молодежь

После травм ведущих защитников сборной России по футболу, Георгия Джикии и Виктора Васина, неприятности для Станислава Черчесова не закончились. В четверг получил травму колена в матче Лиги Европы Александр Кокорин.
«Зенит» объявил, что по результатам обследования у форварда команды Александра Кокорина выявлен разрыв крестообразных связок колена. Кокорин успешно перенес операцию в Риме. В течение ближайшего месяца 26-летний форвард будет проходить реабилитацию в Италии. Сроки восстановления игрока составят 4-5 месяцев. Таким образом, он пропустит ЧМ-2018.
Травму одного из ведущих игроков линии атаки может компенсировать 19-летний Сергей Еременко, младший брат футболистов сборной Финляндии Романа и Алексея Еременко.
Полузащитник "Спартака" изъявил желание выступать за Россию. Игрок уже подал заявку в ФИФА и в ближайшее время она должна быть одобрена. Напомним, что Еременко имеет два гражданства: Финляндии и России. Футболист выступал за сборную Финляндии до 19 лет.
Отец футболиста в интервью "СЭ" назвал одной из причин перехода в российскую команду - более высокий уровень и возножность не считаться в России легионером: "Наверное, российская сборная котируется повыше финской. Финны пытались, старались, но до сих пор так и не вышли ни разу ни на Евро, ни на чемпионат мира. Его никто не заставлял. Серега парень совершеннолетний, принимает решения сам. Человек сам несет ответственность за свои поступки. А я, конечно, поддерживаю его и буду помогать, чем смогу. Я всех сыновей поддерживаю. Понятно, что никто ему вызова в сборную не гарантирует - это только возможность быть вызванным. А вызов надо заслужить - пробиться своими силами и своей работой." - сказал Алексей Еременко-старший