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Армин Кару продает казино Olympic

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ФОТО: Eero Vabamaegi/

Olympic сообщило бирже, что предприятие Odyssey Europe AS хочет выкупить все акции собственника казино Olympic Entertainment Group, пишет Majandus24.

Предприятие Odyssey Europe сообщило о намерении выкупить акции Olympic Entertainment Group AS. Ожидается, что за одну акцию будет заплачено 1,9 евро, что на 3,26 процента выше средней биржевой цены.

Мажоритарные акционеры OEG Армин Кару и Яан Корпусов, которым принадлежит около 64 процентов акций, уже дали согласие на сделку.

Отмечается, что Olympic также уйдет с биржи. Для проведения сделки Odyssey Europe необходимо также получить согласие Налогово-таможенного департамента.

Армин Кару заработает на продаже казино Olympic 130 миллионов

Мажоритарный акционер Olympic EG Армин Кару заработает на продаже казино 130 миллионов евро, а Яан Корпусов 55 миллионов.

Армину Кару через фирму Hansa Asset принадлежит около 68 млн, а Яану Корпусову 28,9 млн акций.

Рыночная стоимость Olympic EG составляет 288 млн евро.

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