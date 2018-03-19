Государство выделит 20 млн евро на развитие жилищного фонда местных самоуправлений

Пособие на развитие жилищного фонда можно использовать для сооружения новых арендных домов или реконструкции уже имеющихся зданий с целью последующей эксплуатации их в качестве арендных жилых площадей. Данное пособие предназначается прежде всего для увеличения мобильности рабочей силы по всей Эстонии, но также для обеспечения низкооплачиваемым специалистам возможности снимать современное жилье. Всего за три года государство вложит в развитие арендных домов более 60 млн евро.

По словам министра предпринимательства и ИТ Урве Пало, при проявлении трудностей на рынке государство должно поддерживать создание и расширение предприятий за пределы крупных городов.

«В областях, где очень мало современных арендных домов или цены, например, в летний период, безумно высокие, предприятиям очень сложно нанимать рабочую силу. Это в значительной мере тормозит как развитие предпринимательства, так и притягательность всей области», - сказала Пало.

«Государство вместе с самоуправлениями желает помочь разрешению этой проблемы. Предложение энергоэффективных квартир с низкими дополнительными расходами и современными жилищными условиями в небольших центрах притяжения увеличит конкурентоспособность как местных самоуправлений, так и местных предприятий и учреждений», - пояснила Пало.

Данному туру ходатайствования предшествовал пилотный проект арендных домов. В размере почти 2,85 млн евро государство поддержало разрешение проблем в пяти самоуправлениях: Сауэ, Муху, Тюри, Валга и Ляэне-Нигула.

По словам руководителя отдела разработки волости Сауэ, участвовавшей в пилотном туре, Индрека Ээнсаара, на полученное пособие они проектируют 20-квартирный жилой дом. Целью строительства жилого дома является обеспечение лучшей доступности арендных помещений для мобильной рабочей силы в тех областях, где активное предложение арендных помещений практически отсутствует.

«Запланированный в волости Сауэ дом - это экономное здание с потреблением энергии, близким к нулевому. Мы надеемся, что наш проект поможет развить социально-экономическую среду волости и привлечет большее количество людей на работу и проживание», - сказал Ээнсаар.

Ээнсар добавил, что для сохранения доступности цен на аренду очень помогает мера поддержки. «Инвестиции в жилые дома очень емкие, и экономически невыгодные, но они важны для того, чтобы предпринимательство и вместе с ним жизнь за пределами городов смогла конкурентоспособно развиваться».

По сравнению с пилотным туром прошлого года, в этом году можно ходатайствовать о пособии также для строительства арендных домов для недостаточно застрахованных целевых групп, в качестве областей добавятся также Тарту и Таллинн.