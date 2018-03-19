понедельник, 19 марта 2018 г.
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Трамп хочет ввести смертную казнь за торговлю наркотиками

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ФОТО: Win McNamee/ Pool via CNP / MEGA / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в понедельник представит план по борьбе с оборотом наркотиков в стране, в рамках которого предложит вести смертную казнь как высшую меру наказания для наркоторговцев, сообщает The New York Post.

"Министерство юстиции будет добиваться введения смертной казни для торговцев наркотическими веществами в рамках действующего законодательства", - заявил изданию представитель Белого дома Эндрю Бремберг, возглавляющий Совет по внутренней политике при администрации президента США.

В Белом доме отказались уточнить, при каких условиях торговцам наркотиками может грозить высшая мера наказания, подчеркивает издание.

План Трампа также подразумевает запуск кампании по информированию общественности о вреде наркотиков и поддержку исследований для изобретения вакцины, позволяющей бороться с наркозависимостью.

В начале марта Трамп приводил в пример систему борьбы с наркоторговлей в Китае и на Филиппинах, отмечая, что смертная казнь помогла бы снизить распространение наркотиков в стране. "В некоторых странах очень жесткие наказания за наркотики, смертная казнь - и, к слову, у них куда меньше проблем с наркотиками, чем у нас", - говорил он.

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