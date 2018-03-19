Трамп хочет ввести смертную казнь за торговлю наркотиками

В начале марта Трамп приводил в пример систему борьбы с наркоторговлей в Китае и на Филиппинах, отмечая, что смертная казнь помогла бы снизить распространение наркотиков в стране. "В некоторых странах очень жесткие наказания за наркотики, смертная казнь - и, к слову, у них куда меньше проблем с наркотиками, чем у нас", - говорил он.