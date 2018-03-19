Обманутые жители Таллинна остались на Новый год без праздника и без денег

С членом правления фирмы Magiklill OÜ Ириной Юнолайнен, которая многим представлялась как Ирина Рухлова, Марианна, Ирина и Тамара познакомились в клубе красоты и здоровья «Доктор Нонна».

В клубе есть традиция – устраивать встречи с интересными людьми, и в рамках одной из таких встреч участники познакомились с Ириной Юнолайнен. Она несколько раз приходила в клуб, рассказывала о проводимых ею мероприятиях, демонстрировала фотографии и таким образом втерлась в доверие.

Деньги собрали быстро

«Юнолайнен рассказывала о себе, о том, что она организует. Это были всяческие праздники, карнавалы. Люди, кстати, на них ездили, потом выставляли в Сеть фотографии, все были довольны, но цены были высокими – 50, 100, 200 евро, – рассказывает пострадавшая Ирина. – И хотя цена за празднование Нового года в 180 евро была для меня высока, после этого я решила согласиться».

Марианна, которая тоже посещала клуб «Доктор Нонна» и также была наслышана о проводимых Ириной Юнолайнен мероприятиях, тоже собралась на Новый год на мызу Вихтерпалу со своим молодым человеком и семьей, всего семь человек. До этого Марианна ездила на «Бал цветов», который организовывала Ирина, и осталась всем довольна.

«Юнолайнен очень быстро собрала со всех деньги за праздник. Но я посчитала это логичным. Ведь бывает, что люди сначала соглашаются, потом отказываются, и оплата является гарантией участия. В 180 евро входила новогодняя программа с салютом, стол и ночевка, – поясняет Ирина. – Все было спокойно ровно до 31 декабря».

Отдавших свои кровные 180 евро людей огорошили отменой всех планов прямо в предновогоднее утро. В девять утра все получили СМС от организатора: «У меня нервный срыв, прошу не беспокоить, деньги начнем возвращать с 3 января».

Не первый случай

Как честные и понимающие люди, многие хоть и были огорчены сорванным праздником, действительно не беспокоили организатора до 3 января. Потом люди все-таки стали звонить Ирине, но трубку никто не брал. Группы по обсуждению мероприятий в социальной сети исчезли, и постепенно люди поняли, что их обманули.

«Как потом выяснилось, мыза тоже осталась в убытке: Ирина не внесла предоплату. То есть совершила перевод и быстро его отозвала. Они, конечно, были в шоке, но сделать ничего не смогли. В общем, та сторона тоже осталась обманутой. Они ей сказали или наличными платить, или праздника не будет. Вот его и не было», – добавляет Марианна.

Ирина рассказывает, что в ходе последующих обсуждений в клубе «Доктор Нонна», где пострадавшими стали около 60 человек, выяснилось, что это уже не первый обман Юнолайнен.