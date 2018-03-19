Обманутые жители Таллинна остались на Новый год без праздника и без денег

Сколько ни повторяй народную мудрость «доверяй, но проверяй», а людей, которые на слово верят и отдают деньги малознакомым людям, меньше не становится. Мошенники втираются в доверие, а потом исчезают вместе с деньгами. Десятки человек в Таллинне пострадали от рук организатора мероприятий, собравшей плату за праздник и исчезнувшей, сообщает «МК-Эстония».
С членом правления фирмы Magiklill OÜ Ириной Юнолайнен, которая многим представлялась как Ирина Рухлова, Марианна, Ирина и Тамара познакомились в клубе красоты и здоровья «Доктор Нонна».
В клубе есть традиция – устраивать встречи с интересными людьми, и в рамках одной из таких встреч участники познакомились с Ириной Юнолайнен. Она несколько раз приходила в клуб, рассказывала о проводимых ею мероприятиях, демонстрировала фотографии и таким образом втерлась в доверие.
Деньги собрали быстро
«Юнолайнен рассказывала о себе, о том, что она организует. Это были всяческие праздники, карнавалы. Люди, кстати, на них ездили, потом выставляли в Сеть фотографии, все были довольны, но цены были высокими – 50, 100, 200 евро, – рассказывает пострадавшая Ирина. – И хотя цена за празднование Нового года в 180 евро была для меня высока, после этого я решила согласиться».
Марианна, которая тоже посещала клуб «Доктор Нонна» и также была наслышана о проводимых Ириной Юнолайнен мероприятиях, тоже собралась на Новый год на мызу Вихтерпалу со своим молодым человеком и семьей, всего семь человек. До этого Марианна ездила на «Бал цветов», который организовывала Ирина, и осталась всем довольна.
«Юнолайнен очень быстро собрала со всех деньги за праздник. Но я посчитала это логичным. Ведь бывает, что люди сначала соглашаются, потом отказываются, и оплата является гарантией участия. В 180 евро входила новогодняя программа с салютом, стол и ночевка, – поясняет Ирина. – Все было спокойно ровно до 31 декабря».
Отдавших свои кровные 180 евро людей огорошили отменой всех планов прямо в предновогоднее утро. В девять утра все получили СМС от организатора: «У меня нервный срыв, прошу не беспокоить, деньги начнем возвращать с 3 января».
Не первый случай
Как честные и понимающие люди, многие хоть и были огорчены сорванным праздником, действительно не беспокоили организатора до 3 января. Потом люди все-таки стали звонить Ирине, но трубку никто не брал. Группы по обсуждению мероприятий в социальной сети исчезли, и постепенно люди поняли, что их обманули.
«Как потом выяснилось, мыза тоже осталась в убытке: Ирина не внесла предоплату. То есть совершила перевод и быстро его отозвала. Они, конечно, были в шоке, но сделать ничего не смогли. В общем, та сторона тоже осталась обманутой. Они ей сказали или наличными платить, или праздника не будет. Вот его и не было», – добавляет Марианна.
Ирина рассказывает, что в ходе последующих обсуждений в клубе «Доктор Нонна», где пострадавшими стали около 60 человек, выяснилось, что это уже не первый обман Юнолайнен.
«Одна женщина заказала у нее празднование дня рождения и заплатила около 3000 евро. Юнолайнен же потратила всего 1000 и даже не заплатила гостинице. Гостиница выставила счет имениннице, но та показала все расписки об оплате, и отель отступил, – говорит Ирина. - Один мужчина уже потом сказал, что знал, что Юнолайнен – мошенница."
Организатор с опытом
А у одной из пострадавших, Тамары, накануне несостоявшегося праздника Ирина Юнолайнен просила денег в долг для какого-то бизнесмена, за которого ручалась, но Тамара отказала ей.
Мама Марианны, к слову, успела отдать Ирине Юнолайнен еще 200 евро в качестве предоплаты за поездку в Париж. Так что явно есть и другие такие же, сдавшие деньги заранее на другие мероприятия.
Так как люди доверяли Ирине Юнолайнен, почти все отдавали ей деньги, не требуя никаких расписок.
Опыт предыдущих праздников и личное общение не оставили места сомнениям. Когда же люди поняли, что их обманули, было уже поздно. На данный момент некоторые пострадавшие подали в полицию заявления. Другие продолжают обрывать телефон, который выключен, и надеются на совесть организатора или на чудо. «МК-Эстония» тоже пыталась дозвониться до Ирины, но тщетно.
Так как информация о том, были ли поданы заявления и ведется ли в отношении какого-либо лица производство, третьим лицам не выдается, в полиции не смогли сказать, сколько было подано заявлений против Ирины Юнолайнен.
«В подобных ситуациях мы имеем дело с гражданским спором, для разрешения которого следует обратиться в суд», – комментирует пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
Осталось доказать
Если возбуждено уголовное дело, присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex советует подать гражданский иск в рамках этого дела. Это бесплатно.
«В случае удачного завершения дела иск могут удовлетворить, а имущества, на которое можно обратить взыскание, у ответчика нет. Чтобы уже сейчас защититься от этого, нужно просить следователя или прокурора арестовать имущество ответчика», – предупреждает Твердохлебов.
Так как большинство пострадавших платили наличными и не брали с Ирины Юнолайнен расписок, им придется доказывать факт передачи денег.
В данном случае доказать, что Ирина получила деньги, которые должна теперь вернуть, может отправленное всем, кто собирался отмечать Новый год на мызе, СМС с обещанием вернуть деньги 3 января. Также помогут показания свидетелей, которые видели, как и за что люди передавали Ирине деньги.
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