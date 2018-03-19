Тем не менее, в главном операция «Преемник» себя оправдала — в 2011 году Дмитрий Медведев скрепя сердце, но безропотно уступил главный пост в стране его настоящему хозяину. Второй раз такой номер не пройдет — слишком много изменилось в стране и в мире. Подобно тому, как Владимир Путин после возвращения в Кремль в 2012 году постепенно ликвидировал все следы «медведевщины», возможный преемник в 2024 году будет вынужден избавляться от наиболее одиозных элементов путинского наследства. Просто исходя и того, что закручивать гайки что внутри страны, что во внешней политике, еще туже, чем это делал Путин, уже невозможно — ни с политической, ни с экономической точки зрения. Остается либерализация в том или ином виде, а она с сохраняющим влияние Путиным несовместима уже сейчас, а через шесть лет — тем более.

Не рано ли сейчас думать о 2024 годе? Нет, в самый раз. При любом из двух вышеописанных вариантов объективно возрастет роль парламента. Или ему нужно будет кардинально поменять конституцию для пожизненного сохранения в Кремле действующего президента, или ему придется менять вектор законотворчества, пересматривая наиболее одиозные законы вроде «пакета Яровой», «закона Димы Яковлева» и прочих мер в отношении разнообразных иностранных агентов, которые так щедро плодили последние созывы парламента.

Новые думские выборы должны состояться в 2021 году, и именно этой будущей Думе придется сопровождать транзит власти — либо от Путина к преемнику, либо от нынешнего Путина к «вечному Путину». Понятно, что речь идет о диаметрально противоположных задачах, так что и депутатский корпус придется обновлять, исходя из того, чем ему придется впоследствии заниматься. К думским выборам в России готовятся как минимум за год, так что уже через два года, в 2020-м, к Владимиру Владимировичу начнут приходить разные люди с вопросом типа «а под какие задачи нам Думу выбирать?»

Подобные вопросы Владимира Владимировича будут неизбежно раздражать, поскольку сама их постановка звучит как «после вашей политической смерти нам вас в Кремле оставить наподобие Ильича в мавзолее или похоронить все же? И если хоронить, то не назначите ли вы нам преемника?» Сам способ управления страной, который успешно практикует все эти годы Владимир Владимирович, во многом заключается именно в непредсказуемости главных решений. Попытка же вытянуть из президента конкретный ответ на конкретный вопрос воспринимается как покушение на власть — как если бы кто-то попытался отобрать у полицейского пистолет.