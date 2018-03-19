Все же неправы те, кто заранее называл результат президентских выборов предрешенным. Средний прогноз колебался в районе 70% голосов за основного кандидата, но в итоге Владимир Путин набрал более 76%.
Можно долго спорить, насколько велика в этой цифре доля админресурса, подвоза избирателей и т. д., но имеет смысл исходить из реальности. А она такова, что и сам Владимир Владимирович, и его сторонники уверены, что более четверти тех, кто вчера пришел на избирательные участки, действительно отдали свои голоса действующему президенту. В итоге новый-старый президент получил рекордную за всю новейшую российскую историю поддержку. Остальные семь кандидатов вернутся к своим делам, которыми занимались до начала избирательной кампании. Если их дальнейшая деятельность и будет как-то влиять на политику в России, то лишь в той мере, в которой это одобрит победитель вчерашних выборов.
Четвертый президентский срок Владимира Путина будет отличаться от всех предыдущих уже тем, что он формально последний. В 2024 году Путин в соответствии с действующей конституцией баллотироваться не сможет. И тогда у президентского окружения возникнет вопрос: мы меняем конституцию, Владимир Владимирович, или опять, как в 2008 году, переходим к операции «Преемник»? Но ситуация уже сейчас отличается от того, что было в 2008 году, а через шесть лет это различие превратится в настоящую пропасть. Если в 2024-м году на смену действующему президенту придет кто-то другой, то вернуться в Кремль Путин уже не сможет. На вчерашней импровизированной пресс-конференции в своем избирательном штабе президент в ответ на вопрос о возможном участии в президентских выборах 2030 года Владимир Владимирович отшутился: «Что я, вечно сидеть что ли буду? Нет, конечно!»
Получив вчера весомый мандат доверия, президент может его использовать для практически любых преобразований. В частности, для изменения конституции с целью упразднения ограничений на занятие должности президента двумя сроками подряд, да и вообще каким бы то ни было количеством сроков. Сторонники такого сценария были довольно многочисленны в 2007 году, но тогда было принято решение о передаче власти преемнику. За прошедшие годы роль президента в жизни страны в целом и элиты в частности лишь выросла. Так что у идеи пожизненного президентства для Владимира Владимировича найдется еще немало сторонников.
Есть у нее и противники, каждый из которых не прочь поучаствовать в «гонке преемников» - при условии, что выиграет ее именно он. Слабое место такого сценария в том, что преемник-победитель должен быть с одной стороны лоялен действующему президенту, чтобы обеспечить ему необходимые гарантии после ухода — подобно тому как сам Путин обеспечил их Борису Ельцину и его окружению, а с другой — пользоваться авторитетом у менее удачливых кандидатов в преемники, чтобы исполнять возложенные на него огромные полномочия.
Дмитрию Медведеву пришлось создавать собственную повестку в виде «модернизации», «инноваций» и прочего «Сколково». Так он не пересекался с премьер-министром Путиным, а тот в свою очередь закрывал глаза на «модернизационные игры» президента. Тандем оказался довольно неповоротливым: российская бюрократия привыкла органично воспринимать две головы лишь на гербе, но никак не в виде двух параллельных центров принятия решений.
Тем не менее, в главном операция «Преемник» себя оправдала — в 2011 году Дмитрий Медведев скрепя сердце, но безропотно уступил главный пост в стране его настоящему хозяину. Второй раз такой номер не пройдет — слишком много изменилось в стране и в мире. Подобно тому, как Владимир Путин после возвращения в Кремль в 2012 году постепенно ликвидировал все следы «медведевщины», возможный преемник в 2024 году будет вынужден избавляться от наиболее одиозных элементов путинского наследства. Просто исходя и того, что закручивать гайки что внутри страны, что во внешней политике, еще туже, чем это делал Путин, уже невозможно — ни с политической, ни с экономической точки зрения. Остается либерализация в том или ином виде, а она с сохраняющим влияние Путиным несовместима уже сейчас, а через шесть лет — тем более.
Не рано ли сейчас думать о 2024 годе? Нет, в самый раз. При любом из двух вышеописанных вариантов объективно возрастет роль парламента. Или ему нужно будет кардинально поменять конституцию для пожизненного сохранения в Кремле действующего президента, или ему придется менять вектор законотворчества, пересматривая наиболее одиозные законы вроде «пакета Яровой», «закона Димы Яковлева» и прочих мер в отношении разнообразных иностранных агентов, которые так щедро плодили последние созывы парламента.
Новые думские выборы должны состояться в 2021 году, и именно этой будущей Думе придется сопровождать транзит власти — либо от Путина к преемнику, либо от нынешнего Путина к «вечному Путину». Понятно, что речь идет о диаметрально противоположных задачах, так что и депутатский корпус придется обновлять, исходя из того, чем ему придется впоследствии заниматься. К думским выборам в России готовятся как минимум за год, так что уже через два года, в 2020-м, к Владимиру Владимировичу начнут приходить разные люди с вопросом типа «а под какие задачи нам Думу выбирать?»
Подобные вопросы Владимира Владимировича будут неизбежно раздражать, поскольку сама их постановка звучит как «после вашей политической смерти нам вас в Кремле оставить наподобие Ильича в мавзолее или похоронить все же? И если хоронить, то не назначите ли вы нам преемника?» Сам способ управления страной, который успешно практикует все эти годы Владимир Владимирович, во многом заключается именно в непредсказуемости главных решений. Попытка же вытянуть из президента конкретный ответ на конкретный вопрос воспринимается как покушение на власть — как если бы кто-то попытался отобрать у полицейского пистолет.
Тем не менее, «проблема 2024» никуда не денется и будет провоцировать новых и новых как «преемников», так и «вечнопутинцев» пытаться перетянуть президента на свою сторону. Это будет отвлекать Владимира Путина от геополитических проблем, соперничества с Западом и прочей работы на благо всех россиян, которой он привык заниматься. Как поступает президент с теми, кто ему мешает, объяснять не нужно. В любом случае, как бы и с кем бы президент ни поступал, делает он это исключительно на благо России и россиян. И россияне ему благодарны — а как бы иначе он получил вчерашний феноменальный результат?