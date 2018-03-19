понедельник, 19 марта 2018 г.
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Порошенко уверен, что в Крыму законны только выборы президента Украины

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Петр Порошенко.

ФОТО: Scanpix/AP

Глава украинского государства Петр Порошенко убежден, что на территории Крыма единственно законными можно будет считать лишь выборы президента Украины, пишет DW.com.

"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - отметил Порошенко 18 марта во время визита в Кувейт, говоря о судьбе аннексированного Россией полуострова.

Украинский лидер назвал как голосование на территории Крыма, так и сами выборы президента РФ "незаконными". По словам Порошенко, в последние дни он поддерживал интенсивные контакты с международными партнерами Киева, которые заверили его в "непризнании выборов".

Возбуждено уголовное дело

16 марта прокуратура Автономной республики Крым, переехавшая после аннексии полуострова в Киев, открыла уголовное производство в связи с подготовкой к проведению в Крыму голосования.

Расследование ведется, в частности, по части 1 статьи 111 (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) и ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.

По итогам обработки 99,81% протоколов на выборах главы российского государства действующий президент Владимир Путин - набирает 76,67% голосов избирателей. За ним следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,79%. На третьем месте находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский - за него отдали голоса 5,66% избирателей. Ксения Собчак получила 1,67% голосов, пятое место занимает Григорий Явлинский - у него 1,04%.

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