Порошенко уверен, что в Крыму законны только выборы президента Украины

"Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - отметил Порошенко 18 марта во время визита в Кувейт, говоря о судьбе аннексированного Россией полуострова.

Украинский лидер назвал как голосование на территории Крыма, так и сами выборы президента РФ "незаконными". По словам Порошенко, в последние дни он поддерживал интенсивные контакты с международными партнерами Киева, которые заверили его в "непризнании выборов".

Возбуждено уголовное дело

16 марта прокуратура Автономной республики Крым, переехавшая после аннексии полуострова в Киев, открыла уголовное производство в связи с подготовкой к проведению в Крыму голосования.

Расследование ведется, в частности, по части 1 статьи 111 (государственная измена), ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) и ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.