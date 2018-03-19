Самые дешевые авиарейсы: в Сингапур всего за 333 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 481 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 345 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 188 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 692 евро.

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 365 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 160 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 333 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Пекин начиная с 313 евро.