понедельник, 19 марта 2018 г.
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Самые дешевые авиарейсы: в Сингапур всего за 333 евро

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ФОТО: Tilo Grellmann/PantherMedia / Panthermedia/ Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 481 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Маврикий начиная с 345 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 188 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 692 евро.

Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 365 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 160 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 333 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Пекин начиная с 313 евро.

Туда-обратно из Осло в Майами начиная с 271 евро.

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