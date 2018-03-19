Смотрите, кто станет новым владельцем казино Olympic

Ранее оба были управляющими партнерами одной из крупнейших фирм, созданных на основе частного капитала - Texas Pacific Group Capital.

Стивен Пил – известный британский частный капиталист и филантроп. В 1989 году Пил начал работать в инвестиционном банке Goldman Sachs, в 1997 году основал европейское отделение TPG, а с 2006 года начал работать в России и в Восточной Европе. С 2009 по 2013 год принял на себя руководство подразделениями TPG в Азии.

Фирму Novalpina Capital Стивен Пил основал вместе со Стефаном Ковски в мае прошлого года. Ковски работал в гонконгском подразделении TPG с 2006 по 2014 год. Ранее он был аналитиком инвестиционного банка Morgan Stanley, а также работал в Procter & Gamble.