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Мейкар об обвинениях: невероятно, что Ансип так глупо врет

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ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Сильвер Мейкар опроверг выдвинутые Андрусом Ансипом обвинения относительного того, что политик присвоил пожертвования Партии реформ, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.

«Пожертвования троих бизнесменов улетучились, а их размер равнялся той сумме, что Сильвер Мейкар перевел на счет Партии реформ», - сообщил вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип в эфире радио Äripäev, комментируя денежный скандал, разразившийся вокруг реформистов в 2012 году.

«В результате тщательного расследования стало известно, что Сильвер Мейкар получил пожертвования от троих бизнесменов», - сказал Ансип и отметил, что часть пожертвований, поступивших Партии реформ при посредничестве Мейкара, просто исчезла, что вызывает некоторые вопросы.

«Просто невероятно, как глупо он врет», - сказал бывший реформист, а ныне представитель СДПЭ Мейкар, по словам которого, он не имеет отношения к пропаже денег.

«Раз Ансип такое говорит, значит, он подтверждает, что партия получала скрытые пожертвования, которые в то время были противозаконны», - сказал Мейкар, который в настоящее время работает советником министра культуры.

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