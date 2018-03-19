Мейкар об обвинениях: невероятно, что Ансип так глупо врет

«Пожертвования троих бизнесменов улетучились, а их размер равнялся той сумме, что Сильвер Мейкар перевел на счет Партии реформ», - сообщил вице-президент Еврокомиссии и бывший премьер-министр Андрус Ансип в эфире радио Äripäev, комментируя денежный скандал, разразившийся вокруг реформистов в 2012 году.

«В результате тщательного расследования стало известно, что Сильвер Мейкар получил пожертвования от троих бизнесменов», - сказал Ансип и отметил, что часть пожертвований, поступивших Партии реформ при посредничестве Мейкара, просто исчезла, что вызывает некоторые вопросы.

«Просто невероятно, как глупо он врет», - сказал бывший реформист, а ныне представитель СДПЭ Мейкар, по словам которого, он не имеет отношения к пропаже денег.