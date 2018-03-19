Бескорыстно ли российские артисты агитируют за политиков?

После 2000 года всё стало предсказуемо меняться: усиление государственной власти, поиски "национальной идеи" и сплачивающей идеологии, постепенное наращивание культа личности Путина - всё это требовало возвращения к практикам советского прошлого. Госпропаганда стала вспоминать слегка забытые трюки, были созданы провластные молодёжные движения (Наши, Идущие Вместе, Местные)... Попробовали и с поп-музыкой: скажем, в 2003 году некий девичий дуэт спел песенку "Такого, как Путин", речь в которой шла о том, что девушке нужен парень такой, как Путин - "чтобы уважал и чтоб не обижал". Хитом песня не стала и вместо народной любви заработала лишь массу издевательских комментариев. Судя по всему, лошадиные дозы "массовых песен" из недалёкого прошлого выработали у россиян иммунитет к такого рода поп-пропаганде. Попытка была признана неудачной и эксперименты в этой области прекратились на десяток лет.

Если в СССР сертификат лояльности выдавался авторам и исполнителям на основании "политически верного" содержания песен, то теперь привилегированность артистов определяется восторженностью их высказываний в адрес руководства, участием в открытых и закрытых "элитных" мероприятиях, раболепием перед лицом власти. Расплата идёт телеэфирами и гонорарами из госбюджета. А песни можно петь любые, хоть и "бездуховные" - до определённых пределов, разумеется.

В предвыборной кампании 2018 года музы долго молчали. Это понятно: почти никто из политиков вообще, и ни один из имеющихся кандидатов в президенты в частности (включая Путина) большим авторитетом в музыкально-артистической среде не пользуется. Однако под конец один выхлоп всё же случился - то ли аппарат президента дал отмашку, то ли кто-то из поп-звёзд не смог сдержать верноподданнический порыв... Девять "попсовых" телезавсегдатаев под названием Putin Team записали видеоклип "Путеводная звезда". Песня плохая, исполнение скучное. Имя Путина в тексте не упоминается, но и так всё понятно: "Из миллиона звёзд одна верная - Путеводная звезда!"

Просмотров на YouTube нарядный клип собрал довольно мало; на момент написания этого текста - 862 тысячи. (Для сравнения: за те же три дня у нового клипа группы Ленинград - 7,2 миллиона). Лайков и дислайков примерно поровну. Но самое интересное, конечно, комментарии. Многие отмечают, что участвующему в клипе DJ Smash совсем недавно пьяный депутат Госдумы сломал челюсть за отказ сделать совместный selfie. Другие вспоминают известную формулировку адмирала Колчака: когда, во время Гражданской войны, его войска освобождали от большевиков очередной город, командующий всегда отдавал распоряжение: "Кучеров, проституток и артистов не трогать - они служат любой власти".