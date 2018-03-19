Российские психиатры делают неутешительные прогнозы в отношении населения

Однако в запущенных формах они перерастают в серьезные проблемы. Как передает "365News", на сегодняшний день душевное заболевание диагностировано у каждого пятого россиянина.

Притом, каждый второй имеет высокие шансы заполучить его в течение жизни. Чаще всего диагностируют тревожные состояния, бессонницу, депрессию, старческое слабоумие. Отклонения у женщин выявляются чаще, чем у мужчин (к примеру, депрессия примерно у 26% женщин и лишь у 12% мужчин). Эксперты особо встревожены тем фактом, что расстройства начали массово выявлять у детей, пишет meddaily.ru.

Комментирует главный детский психиатр Москвы Анна Портнова: "Самое большое количество расстройств приходится на возраст 6-7 лет, когда дети идут в школу. Недуг может вызвать практически любая причина: переутомление, неправильное обращение учителей с учениками, травля в школе и другие. Это грозит апатией, а позже может стать причиной суицида".