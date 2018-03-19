Президент ФИФА: "Оставте политику политикам,никакого бойкота Чемпионата мира не будет"

По словам главы ФИФА, проблемы во взаимоотношениях России и Великобритании не скажутся на проведении чемпионата мира.

«Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира.

Мы организуем спортивное соревнование, это не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное.

Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам», – сказал Инфантино.

"Я думаю, что сборная Англии собирается сыграть на чемпионате мира в России, а миллионы англичан и россиян будут счастливы от того, что играют в футбол. Меня интересует футбол, и я должен беспокоиться об игре, а остальные вопросы, в том числе политические, я оставлю тем, кто ими занимается", - сказал Инфантино на пресс-конференции, видеотрансляция которой велась на официальном сайте ФИФА.

"Футбол должен оставаться способом объединять людей, а не разделять их. Почему бы не использовать футбол для того, чтобы наладить отношения? Я думаю, что в сегодняшнем мире очень необходимо, чтобы мы все подумали о том, что мы все люди, и все люди любят футбол", - добавил глава ФИФА.

Защитник «Рубина» испанец Сесар Навас в интервью championat.com рассакзал, что абсолютно не понимает разговоров о проблеме с безопасностью в России:

«Удивляет ли меня, когда слышу, что на ЧМ-2018 европейцам ехать опасно? Это раздувание нужно политикам и прессе. Но я точно знаю, что все испанцы хотят видеть свою команду в России или хотят смотреть за ней по ТВ. Никто из болельщиков, уверен, не думает о бойкоте.

Что касается моего совета европейским болельщикам, отправляющихся на ЧМ в Россию, то надо быть адекватными и вести себя нормально. Если ты не будешь делать плохих, запрещенных вещей, то и проблем не будет.