США приняли на вооружение новую атомную подлодку

«Это чудо технологий и инноваций», — объявил во время церемонии, которая прошла в Коннектикуте, министр Военно-морских сил Ричард Спенсер.

По информации Navy Times, длина субмарины составляет около 115 метров, ширина — более 10 метров, под водой она может развивать скорость до 46,3 километра в час. Подлодка рассчитана на экипаж в 130 человек. На борту стоят две установки револьверного типа, они оснащены ракетами «Томагавк», пишет lenta.ru.