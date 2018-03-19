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США приняли на вооружение новую атомную подлодку

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ФОТО: Dana Jensen/AP

США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку — SS Colorado класса Virginia. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС США, опубликованном в Twitter.

«Это чудо технологий и инноваций», — объявил во время церемонии, которая прошла в Коннектикуте, министр Военно-морских сил Ричард Спенсер.

По информации Navy Times, длина субмарины составляет около 115 метров, ширина — более 10 метров, под водой она может развивать скорость до 46,3 километра в час. Подлодка рассчитана на экипаж в 130 человек. На борту стоят две установки револьверного типа, они оснащены ракетами «Томагавк», пишет lenta.ru.

Издание сообщает, что стоимость подлодки — 2,7 миллиарда долларов. Она предназначена для проведений наступательных операций, сбора разведданных, а также для противолодочных и противокорабельных операций.

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