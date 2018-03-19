понедельник, 19 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Глава МИД ФРГ критикует Москву за отсутствие политической конкуренции на выборах

Глава МИД ФРГ критикует Москву за отсутствие политической конкуренции на выборах

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Hannibal Hanschke/Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Германии констатировал, что после переизбрания российского лидера Владимира Путина РФ по-прежнему остается для Берлина "сложным партнером", сообщает dw.com.

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас подверг критике отсутствие политической конкуренции на выборах президента России. Об этом он заявил в понедельник, 19 марта, перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Результаты выборов в России столь же мало удивили нас, как и их обстоятельства. Говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях", - отметил он.

Тот факт, что голосование проходило и на территории Крыма, "аннексированного Россией в нарушение международного права", является недопустимым, добавил он.

Москва - сложный партнер

Хайко Мас добавил, что после переизбрания российского лидера Владимира Путина Москва по-прежнему остается сложным партнером для взаимодействия. "Тем не менее Россия необходима для урегулирования крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим поддерживать диалог с ней", - отметил он, выразив надежду, что Россия в дальнейшем будет стремиться к более конструктивному вкладу в двусторонние отношения.

В ходе встречи в Брюсселе 19 марта главы МИД государств ЕС обсуждают попытку отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери, в которой подозревают Москву. По словам Маса, Берлин солидарен с Великобританией в данном вопросе. Министр добавил, что в случае соответствующего запроса со стороны Лондона готов обсудить со своими коллегами возможность введения дополнительных санкций в отношении России в связи с этим инцидентом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ