Глава МИД ФРГ критикует Москву за отсутствие политической конкуренции на выборах

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас подверг критике отсутствие политической конкуренции на выборах президента России. Об этом он заявил в понедельник, 19 марта, перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Результаты выборов в России столь же мало удивили нас, как и их обстоятельства. Говорить о справедливой политической конкуренции в том виде, в котором мы ее знаем, безусловно, получается не во всех случаях", - отметил он.

Тот факт, что голосование проходило и на территории Крыма, "аннексированного Россией в нарушение международного права", является недопустимым, добавил он.

Москва - сложный партнер

Хайко Мас добавил, что после переизбрания российского лидера Владимира Путина Москва по-прежнему остается сложным партнером для взаимодействия. "Тем не менее Россия необходима для урегулирования крупных международных конфликтов, поэтому мы хотим поддерживать диалог с ней", - отметил он, выразив надежду, что Россия в дальнейшем будет стремиться к более конструктивному вкладу в двусторонние отношения.