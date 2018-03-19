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  • Галерея: деревянный бубен, зубные протезы и другие вещи, оставленные пассажирами в автобусах Lux Express

Галерея: деревянный бубен, зубные протезы и другие вещи, оставленные пассажирами в автобусах Lux Express

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Автобусная компания Lux Express составила рейтинг вещей, оставленных пассажирами в автобусах на международных маршрутах. Иногда забытые вещи могут по-настоящему удивить.

Примерно каждая пятая поездка автобуса Lux Express заканчивается нахождением забытых вещей. Учитывая, что у Lux Express каждый месяц более 2500 отправлений, объем забытых в автобусах вещей довольно внушительный.

В 11% случаев пассажиры забывали в автобусах Lux Express сумки – ручную кладь, которая обычно размещается на верхних полках в салоне. А иногда пассажиры заходят в автобус с ручной кладью и только позже вспоминают, что часть багажа была сдана в багажное отделение автобуса.

На втором месте рейтинга оказались очки, в том числе солнцезащитные, – их оставляли в 9% случаев. Замыкают тройку лидеров книги, составившие 7% «потеряшек».

Так как в салонах автобусов Lux Express есть условия для досуга с персональными мультимедиа-устройствами, то и среди забытых вещей часто встречаются зарядки, телефоны или наушники. 6,5% находок пришлось на зарядные устройства для мобильных телефонов и планшетов.  На 5-м и 6-м местах оказались шарфы и свитера – по 4,5%, a 7-е место заняли наушники – 4%. Замыкают Топ-10 мобильные телефоны, зонты и кепки, на которые приходится по 3% от общего числа потерь.

Примерно в 80% случаев владельцы потерянных вещей связываются с Lux Express, чтобы найти свое имущество. Как правило, пассажиры Lux Express возвращаются за забытыми вещами в течение трех-пяти дней, но, если это паспорт или банковская карта, то стоит ожидать клиента через день-два после потери.

Оставляют в салонах автобусов Lux Express и более экзотические вещи

Среди наиболее необычных находок были, например, костюм для подводного погружения, зубные протезы, деревянный бубен и пазл из 1000 элементов, а также обручальное кольцо, пакет из duty free с тремя литрами вина, блоком сигарет и литром водки, ортопедический воротник и свидетельство о рождении. Интересно и то, что нередко забывают довольно ценные вещи – мобильные телефоны, фотоаппараты, ключи и документы. 

Некоторые потерянные вещи малой стоимости, как шапки или перчатки, часто остаются без хозяина. В офисе обслуживания клиентов Lux Express ждут владельцев множество ключей, книг и других ценных вещей, которые перевозчик с радостью вернет хозяевам.

Как найти забытые в автобусе вещи?

Если вы считаете, что забыли что-то в автобусе, необходимо сразу же связаться с офисом обслуживания клиентов Lux Express. Специалистам по обслуживанию стоит дать как можно более точную информацию о потерянной вещи и отметить дату, время и направление поездки, и, при возможности, номер посадочного места. Потерянную вещь необходимо описать максимально подробно.

Возврат осуществляется на основании документа и максимально точного описания пропажи. Потерянные вещи (кроме быстро портящихся веществ) хранятся 30 дней.

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