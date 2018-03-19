Борис Джонсон назвал абсурдным отрицание Россией причастности к инциденту со Скрипалем

Россия поступает неправильно, отрицая свою ответственность за нападение на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, заявил глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает Newsru.com.
"Российские опровержения все более и более абсурдны", - заявил министр журналистам в Брюсселе, куда прибыл в понедельник, 19 марта, для встречи с коллегами по Евросоюзу и генсеком НАТО. Джонсон намерен проинформировать их о ходе расследования инцидента с химатакой в Солсбери, вызвавшей мировой скандал.
По словам Джонсона, "это - классическая российская стратегия <...> они [русские] никого больше не одурачат". Министр отметил, что среди членов ЕС едва ли найдется страна, которая не была бы в последние годы затронута "пагубной или подрывной российской политикой", передает Reuters.
Напомним, Британия подозревает Россию в организации химической атаки в английском городе Солсбери 4 марта, в результате которой были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия объявила, что их отравили с использованием разработанного в СССР нервно-паралитического вещества "Новичок", и выслала 23 дипломатов РФ. Сергей Скрипаль и Юлия находятся в больнице в критическом состоянии.
18 марта глава МИД Великобритании заявил, что у Великобритании есть доказательства разработки нервно-паралитических отравляющих веществ, в том числе "Новичка", в России на протяжении последних 10 лет.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после своей победы на выборах главы государства заявил, что утверждения Великобритании о причастности Москвы к химической атаке в Солсбери - "чушь, бред, нонсенс".
Между тем сегодня в Великобританию должны прибыть международные эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для сбора образцов нервного агента, использовавшегося для отравления Скрипаля. Как уточнили в британском МИДе, собранные ими материалы будут отправлены на экспертизу в авторитетные международные лаборатории - экспертиза займет как минимум две недели.