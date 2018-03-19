Каллас: центристы оставляют Ида-Вирумаа без шансов на будущее

В конце прошлого года в Рийгикогу прошла дискуссия о политике Европейского Союза в отношении Эстонии. В дискуссии также принял участие премьер-министр Юри Ратас, который выступил с речью, подготовленной, вероятно, кем-то другим. Было ощущение, что он сам не верил в то, о чём говорит. В этом нет ничего экстраординарного, поскольку политики Центристской партии никогда не рассматривали перспективы развития Европейского Союза как важную проблему, чтобы углубляться в нее, не говоря уже об усиленном размышлении над этой проблемой. Однако такое невежество может дорого стоить и Эстонии, и Европе, считает реформистка Кая Каллас.
Например, в конце 2016 года Европейская комиссия предложила так называемый «пакет чистой энергии», в котором содержатся различные законодательные инициативы по реформированию энергетических рынков и постепенному переходу европейских стран к использованию экологически чистой энергии. Более чистыми считаются возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода, а ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ, как известно, сильно загрязняют окружающую среду и являются одной из причин глобального потепления.
Использование ископаемого топлива в связи с установлением новых европейских регламентов становится все более сложным. Конечной целью энергетической реформы является переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.
В Эстонии основным источником получения энергии является сланец, который относится к одному из наиболее загрязняющих видов твердого ископаемого топлива. Мы знаем, что сланец добывается в Ида-Вирумаа, где на сланцевых шахтах работает около 2000 человек. Кроме того, Ида-Вирумаа является преимущественно русскоязычным регионом и отличается повышенной чувствительностью в вопросах занятости и экономических реформ.
В конце прошлого года я также узнала, что Европейская комиссия в рамках предложенного проекта “пакета чистой энергии” предполагает совершить ряд действий, чтобы помочь шахтерским регионам справиться с изменениями, связанными с реорганизацией топливодобывающей отрасли. Это продиктовано необходимостью закрытия ряда шахт в связи с сокращением спроса на ископаемое топливо и переходом на возобновляемые источники энергии. Там, где шахты являются единственным, обеспечивающим занятость предприятием, это принесет экономические проблемы и социальную напряженность, а эти вопросы нуждаются в своевременном решении.
Упомянутые предложения помогут шахтерским регионам разработать проекты, позволяющие перейти к более жизнеспособной экономике, а также получить выгоду от технологического развития. Конечно, меня сразу заинтересовала возможность Ида-Вирумаа принять участие в этой программе. Однако, пообщавшись с должностным лицом Европейской комиссии, я неожиданно поняла, что об Ида-Вирумаа речи не идет. Когда я спросила, почему так случилось, мне ответили, что эстонское правительство в этом не заинтересовано (sic!).
Я уверена, что ответственность за упущенные возможности лежит на Центристской партии – той самой партии, руководящей правительством, которая, с одной стороны, утверждает, что выступает за права русских в Эстонии, с другой стороны, оставляет Ида-Вирумаа без шансов на будущее.
Почему? Потому что члены правительства и руководители Центристской партии не в курсе происходящего в Европе, их это мало интересует. Похоже, они также не имеют представлений о перспективах и о том, что ждет Ида-Вирумаа, когда сланцевые шахты начнут закрываться одна за другой и тысячи людей по милости Центристской партии останутся без работы и средств к существованию. У нынешнего правительства нет ответов, как помочь Ида-Вирумаа справиться с этими вызовами. Конечно, на все вопросы нельзя иметь готовые ответы, но, когда создается европейская программа, направленная на поддержку добывающих регионов, грех оставлять эту возможность неиспользованной.
Хочу напомнить, что партией IRL в лице министра экономики был принят ряд сомнительных решений. Так, огромные средства выделены из бюджета на развитие сланцевой промышленности Эстонии, несмотря на то, что, как мировое, так и европейское развитие нацелены на поиски других, экологически чистых источников энергии.
Поскольку в наши общие интересы должна входить стабильность Ида-Вирумаа, я активно общаюсь с Европейской комиссией, чтобы Эстония могла стать частью данного проекта. Я довольна тем, что ответ был положительным - в настоящее время Комиссия рассматривает способы помочь нашему сланцевому региону наилучшим образом. Иногда бывает не поздно вскочить на подножку уходящего поезда возможностей, но лучше вовремя приходить на вокзал, чтобы не остаться на платформе и не отстать от жизни навсегда.