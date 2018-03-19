Каллас: центристы оставляют Ида-Вирумаа без шансов на будущее

Например, в конце 2016 года Европейская комиссия предложила так называемый «пакет чистой энергии», в котором содержатся различные законодательные инициативы по реформированию энергетических рынков и постепенному переходу европейских стран к использованию экологически чистой энергии. Более чистыми считаются возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер, вода, а ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ, как известно, сильно загрязняют окружающую среду и являются одной из причин глобального потепления.

Использование ископаемого топлива в связи с установлением новых европейских регламентов становится все более сложным. Конечной целью энергетической реформы является переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

В Эстонии основным источником получения энергии является сланец, который относится к одному из наиболее загрязняющих видов твердого ископаемого топлива. Мы знаем, что сланец добывается в Ида-Вирумаа, где на сланцевых шахтах работает около 2000 человек. Кроме того, Ида-Вирумаа является преимущественно русскоязычным регионом и отличается повышенной чувствительностью в вопросах занятости и экономических реформ.

В конце прошлого года я также узнала, что Европейская комиссия в рамках предложенного проекта “пакета чистой энергии” предполагает совершить ряд действий, чтобы помочь шахтерским регионам справиться с изменениями, связанными с реорганизацией топливодобывающей отрасли. Это продиктовано необходимостью закрытия ряда шахт в связи с сокращением спроса на ископаемое топливо и переходом на возобновляемые источники энергии. Там, где шахты являются единственным, обеспечивающим занятость предприятием, это принесет экономические проблемы и социальную напряженность, а эти вопросы нуждаются в своевременном решении.

Упомянутые предложения помогут шахтерским регионам разработать проекты, позволяющие перейти к более жизнеспособной экономике, а также получить выгоду от технологического развития. Конечно, меня сразу заинтересовала возможность Ида-Вирумаа принять участие в этой программе. Однако, пообщавшись с должностным лицом Европейской комиссии, я неожиданно поняла, что об Ида-Вирумаа речи не идет. Когда я спросила, почему так случилось, мне ответили, что эстонское правительство в этом не заинтересовано (sic!).

Я уверена, что ответственность за упущенные возможности лежит на Центристской партии – той самой партии, руководящей правительством, которая, с одной стороны, утверждает, что выступает за права русских в Эстонии, с другой стороны, оставляет Ида-Вирумаа без шансов на будущее.

Почему? Потому что члены правительства и руководители Центристской партии не в курсе происходящего в Европе, их это мало интересует. Похоже, они также не имеют представлений о перспективах и о том, что ждет Ида-Вирумаа, когда сланцевые шахты начнут закрываться одна за другой и тысячи людей по милости Центристской партии останутся без работы и средств к существованию. У нынешнего правительства нет ответов, как помочь Ида-Вирумаа справиться с этими вызовами. Конечно, на все вопросы нельзя иметь готовые ответы, но, когда создается европейская программа, направленная на поддержку добывающих регионов, грех оставлять эту возможность неиспользованной.

Хочу напомнить, что партией IRL в лице министра экономики был принят ряд сомнительных решений. Так, огромные средства выделены из бюджета на развитие сланцевой промышленности Эстонии, несмотря на то, что, как мировое, так и европейское развитие нацелены на поиски других, экологически чистых источников энергии.