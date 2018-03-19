Тысячам жителей Эстонии необходимо пересмотреть свой не облагаемый налогом доход

По словам руководителя налогового отдела MTA Эвелин Лийвамяги, после первых месяцев года тем, кто получает доход, рекомендуется пересмотреть прежний расчет не облагаемого налогом дохода, чтобы избежать возможных неправильных расчетов в предстоящие месяцы. Посмотреть, как рассчитывается не облагаемый налогом доход можно с помощью приложения «Minu sissetulekud», которое находится в e-maksuamet/e-toll. С помощью приложения можно посмотреть расчеты как по месяцам, так и по прошествии года, пишет Postimees.

«В первую очередь человек мог бы следить, чтобы получаемая в месяц сумма не превышала дозволенный не облагаемый налогом доход», - сказала Лийвамяги. Например, в ситуации, когда у человека два рабочих места, и в одном брутто-зарплата 1200 евро, а в другом - 300 евро. «Тогда необходимо попросить у первого работодателя, чтобы в качестве не облагаемого налогом дохода он учитывал сумму меньше пятисот евро. Поскольку суммарный доход человека составит 1500 евро, а начиная с 1200 евро размер не облагаемого налогом дохода начинает уменьшаться», - привела пример Лийвамяги.

Кроме того, оповещения будут приходить в том случае, если заявление об учете не облагаемого налогом дохода подано более чем одному работодателю (кроме случаев, когда одним из двух работодателей является Департамент социальной защиты). Также оповещения будут отправлены в том случае, если в прошлом месяце был использован не облагаемый налогом доход, хотя годовой доход человека уже превысил 25200 евро, то есть не облагаемый налогом доход больше не предусмотрен.

MTA будет отправлять оповещения, основываясь лишь на известных департаменту данных. Это означает, что у департамента на протяжении года будут отсутствовать, например, данные о продаже имущества или о доходах от аренды недвижимости, и MTA не сможет это учитывать при отправке оповещений.

Оповещения будут отправлять только на электронную почту либо по SMS. Поэтому рекомендуется указать в e-maksuamet/e-toll свои актуальные контакты, чтобы оповещения дошли до адресатов.