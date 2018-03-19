Тысячам жителей Эстонии необходимо пересмотреть свой не облагаемый налогом доход

Налогово-таможенный департамент (MTA) начнет отправлять оповещения тем, кому необходимо пересмотреть размер не облагаемого налогом дохода. Всего расчет необлагаемого дохода нужно скорректировать более чем 39 000 человек, то есть почти 4,5 процента получателей зарплат и/или пенсий.
По словам руководителя налогового отдела MTA Эвелин Лийвамяги, после первых месяцев года тем, кто получает доход, рекомендуется пересмотреть прежний расчет не облагаемого налогом дохода, чтобы избежать возможных неправильных расчетов в предстоящие месяцы. Посмотреть, как рассчитывается не облагаемый налогом доход можно с помощью приложения «Minu sissetulekud», которое находится в e-maksuamet/e-toll. С помощью приложения можно посмотреть расчеты как по месяцам, так и по прошествии года, пишет Postimees.
«В первую очередь человек мог бы следить, чтобы получаемая в месяц сумма не превышала дозволенный не облагаемый налогом доход», - сказала Лийвамяги. Например, в ситуации, когда у человека два рабочих места, и в одном брутто-зарплата 1200 евро, а в другом - 300 евро. «Тогда необходимо попросить у первого работодателя, чтобы в качестве не облагаемого налогом дохода он учитывал сумму меньше пятисот евро. Поскольку суммарный доход человека составит 1500 евро, а начиная с 1200 евро размер не облагаемого налогом дохода начинает уменьшаться», - привела пример Лийвамяги.
Кроме того, оповещения будут приходить в том случае, если заявление об учете не облагаемого налогом дохода подано более чем одному работодателю (кроме случаев, когда одним из двух работодателей является Департамент социальной защиты). Также оповещения будут отправлены в том случае, если в прошлом месяце был использован не облагаемый налогом доход, хотя годовой доход человека уже превысил 25200 евро, то есть не облагаемый налогом доход больше не предусмотрен.
MTA будет отправлять оповещения, основываясь лишь на известных департаменту данных. Это означает, что у департамента на протяжении года будут отсутствовать, например, данные о продаже имущества или о доходах от аренды недвижимости, и MTA не сможет это учитывать при отправке оповещений.
Оповещения будут отправлять только на электронную почту либо по SMS. Поэтому рекомендуется указать в e-maksuamet/e-toll свои актуальные контакты, чтобы оповещения дошли до адресатов.
Начиная с 2018 года размер не облагаемого налогом дохода делится на три основные группы. Если годовой доход не превышает 14 400 евро, то есть 1200 евро в месяц, то тогда можно использовать максимальное освобождение от налогов в размере 6000 евро в год, или 500 евро в месяц. Если ежемесячный доход составляет от 1200 до 2100 евро в месяц (годовой доход от 14 400 до 25 200 евро), то не облагаемый налогом минимум будет меньше 500 евро, чем ближе зарплата к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход. Если зарплата более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год), то весь доход будет облагаться налогом, то есть не облагаемый налогом доход составит 0 евро.