Голосование в Эстонии: Путина поддержали 94% граждан России

По данным посольства России в Таллинне, в Эстонии из обладающих правом голоса 83 000 российских граждан проголосовали 28 077, в том числе в Таллинне и Тарту 15 883, в Нарве 12 794 избирателя.

Общее количество участников выборов в субботу и воскресенье составило 33,7% от всех имевших право голосовать, сообщает Rus.err.ee. В президентских выборах 2012 года приняли участие 31 500 проживающих в Эстонии российских граждан или 26,6% от имевших право голоса. По сравнению с выборами шестилетней давности Путину удалось увеличить свой результат в Эстонии с 85,9% до 94%.