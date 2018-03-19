Голосование в Эстонии: Путина поддержали 94% граждан России

Почти 94 процента участников состоявшегося в воскресенье в Эстонии голосования по выборам президента России отдали свои голоса за действующего президента РФ Владимира Путина.
По данным посольства России в Таллинне, в Эстонии из обладающих правом голоса 83 000 российских граждан проголосовали 28 077, в том числе в Таллинне и Тарту 15 883, в Нарве 12 794 избирателя.
Общее количество участников выборов в субботу и воскресенье составило 33,7% от всех имевших право голосовать, сообщает Rus.err.ee. В президентских выборах 2012 года приняли участие 31 500 проживающих в Эстонии российских граждан или 26,6% от имевших право голоса. По сравнению с выборами шестилетней давности Путину удалось увеличить свой результат в Эстонии с 85,9% до 94%.
По данным посольства, за Путина голоса отдали почти 94 процента избирателей, в то время как за Владимира Жириновского, например, 1,5 процента, а за Ксению Собчак - 0,2 процента.