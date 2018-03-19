Названо число положительных допинг-проб в сборной России по футболу

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о допинг-проверках в сборной России по футболу. Его слова приводит РИА Новости.
«Все пробы российских игроков — порядка 1500 за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях. За все это время не случалось ни одной позитивной пробы», — заявил Безуглов.
17 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) признала игроков российской сборной «чистыми». Перепроверке подверглись пробы спортсменов, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016.
«Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) говорило, что ФИФА недостаточно делает для борьбы с допингом, может и было, не знаю.
У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена, когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне.
Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на Евро-2016 со стороны УЕФА и на ЧМ-2014 в Бразилии, подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России, мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии», – сказал Глава ФИФА Джанни Инфантино.