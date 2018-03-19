Названо число положительных допинг-проб в сборной России по футболу

«Все пробы российских игроков — порядка 1500 за последние годы — анализируются только в зарубежных лабораториях. За все это время не случалось ни одной позитивной пробы», — заявил Безуглов.

17 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) признала игроков российской сборной «чистыми». Перепроверке подверглись пробы спортсменов, выступавших на Евро-2012 и Евро-2016.

«Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) говорило, что ФИФА недостаточно делает для борьбы с допингом, может и было, не знаю.

У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена, когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне.