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Социал-демократы снова выдвинут кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу

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Эйки Нестор.

ФОТО: Pilt videost

Сегодня парламентская фракция Социал-демократической партии Эстонии приняла решение вновь выдвинуть кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу.

«Без преувеличения, Эйки Нестор является одним из родоначальников эстонского парламентаризма. Кроме того, за последние 4 года Нестор зарекомендовал себя замечательным председателем Рийгикогу. Он руководил парламентом взвешенно и открыто. Надо сказать, что он вдохнул в работу парламента новую жизнь», - объяснил выбор соцдемов председатель фракции Кальви Кыва.

По словам Кыва, лицо парламента во многом зависит от его правления. «Эйки был очень сильным спикером. Лично я ценю в Эйки и то, что несмотря на высокий пост, он остался таким же простым человеком, каким был и раньше», - добавил Кыва.

Выборы правления Рийгикогу состоятся в этот четверг.

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