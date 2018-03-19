Названы основные ошибки, которые путешественники совершают при оформлении страховки

Даже если у вас уже куплен договор страхования, из-за мельчайшей ошибки вы можете остаться без какого-либо возмещения, отмечается в пресс-сообщении страховой фирмы Seesam.

Обычно страхование путешествия служит дополнением к страхованию здоровья, которое возмещает расходы, обусловленные внезапным заболеванием или несчастным случаем. Дополнительно при желании к страхованию путешествия можно купить также страхование багажа и срыва путешествия. Уже на стадии планирования путешествия Йонатан Йыкс, руководитель отдела страхования путешествий Seesam, рекомендует подумать о страховой защите, поскольку, как известно, ни один несчастный случай невозможно предвидеть.

Чтобы не пришлось болезненно учиться на своих ошибках и в критический момент все проходило согласно плану, представитель Seesam приводит по степени значимости основные ошибки, которые люди совершают при заключении договора страхования путешествия.

Заключение договора оставляют на последнюю минуту

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что люди норовят откладывать с покупкой страхования путешествия. Нередко это случается также с самими работниками сферы страхования.

В действительности страховку следует оформить сразу после покупки путевки. Цены все равно не изменятся, а чем раньше будет заключен договор, тем больше ценности клиент в действительности получит, поскольку покрытие будет действовать более длительное время.

Хорошим примером является случай прошлого года с вулканом на Бали. Люди, которые купили страховую защиту при бронировании тура и выбрали дополнительно риск природных катастроф, не должны были беспокоиться об изменении или отмене рейса из-за возможного извержения вулкана. Но те, кто отложил заключение договора до того момента, когда вулкан активизировался, не смогли заключить подходящий договор, поскольку на тот момент риск был уже совсем другой. Тот же принцип действует и в случае заболевания.

Люди, которые очень любят на выходные ездить в соседнюю страну или должны это делать по работе, зачастую совершенно забывают о страховании путешествия. В интересах комфорта и безопасности этим людям стоит обязательно заключить годовой договор страхования. В этом случае им не потребуется для каждой поездки заключать отдельный договор. По окончании срока договора страховщик сообщит клиенту об этом.

Недостаточное углубление в условия страхования

Довольно часто клиенты оформляют страхование лишь для формальности, не углубляясь в условия.

Это в свою очередь может создать ситуацию, что при возникновении несчастного случая имеющейся страховки будет недостаточно. Если во время лыжного тура происходит несчастный случай, а у пострадавшего отсутствует дополнительная защита на опасное увлечение, то обычное страхование путешествия здесь не поможет. Или человек покупает страховую защиту на случай медицинской помощи, но в действительности хочет, чтобы у него были покрыты также отмена рейса из-за заболевания или кража багажа.

Обязательно следует прочитать условия договора, чтобы знать, какие события считаются страховым случаем и что при этом возмещается. Если что-то остается непонятным, стоит задать дополнительные вопросы страховщику.

Характер путешествия и сумма страхования не совпадают

Расходы на лечение в разных частях мира сильно различаются, поэтому при выборе суммы страхования этот момент следует учитывать. Например, при выезде из Европы может оказаться недостаточно той суммы, на которую вы страховались в прошлом году в Швеции. В Америке или Австралии для безопасного путешествия можно было бы выбрать сумму страховки в размере 200 000 евро.

Выбирая сумму страхования на случай отмены рейса, следовало бы сложить первоначальные расходы на поездку и подумать о том, сколько могла бы стоить покупка новых билетов в случае, если поездка будет отменена или потребуются билеты на другой авиарейс.

Многие туристы недооценивают также стоимость имущества, имеющегося при себе. 300 евро на человека будет мало, если у него, помимо одежды, с собой будут новый смартфон или фотокамера.