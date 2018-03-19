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На дорогах Эстонии вводятся ограничения по массе для грузового транспорта

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Грузовик. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

Департамент шоссейных дорог с этой недели начнет вводить ограничения по массе для грузового транспорта на государственных шоссе Эстонии, чтобы уберечь дорожное покрытие от разрушения передает Rus.err со ссылкой на "Радио 4".

"Мы предупреждаем водителей, что с наступлением весны дорожное покрытие начинает проседать под колесами, поэтому для перевозки тяжелых грузов у транспортников должно быть соответствующее разрешение. Оперативную информацию об ограничениях по массе можно найти в интернете по адресу tarktee.ee", – сказал заведующий отделом обслуживания дорог Райнер Кульдмаа службе новостей "Радио 4".

По его словам, без ограничений тяжелая техника может передвигаться в более холодное время суток, с 19:00 до 9:00.

Для того, чтобы получить разрешение на перевозку тяжелых грузов транспортные предприятия должны оформить ходатайства, более подробную информацию и бланки ходатайства можно найти на сайте Департамента шоссейных дорог.

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