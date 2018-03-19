На дорогах Эстонии вводятся ограничения по массе для грузового транспорта

"Мы предупреждаем водителей, что с наступлением весны дорожное покрытие начинает проседать под колесами, поэтому для перевозки тяжелых грузов у транспортников должно быть соответствующее разрешение. Оперативную информацию об ограничениях по массе можно найти в интернете по адресу tarktee.ee", – сказал заведующий отделом обслуживания дорог Райнер Кульдмаа службе новостей "Радио 4".

По его словам, без ограничений тяжелая техника может передвигаться в более холодное время суток, с 19:00 до 9:00.