Сказ о том, как Кая Каллас открыла для себя Ида-Вирумаа

Если вернуться в сегодняшние дни, то не буду лукавить, я, как и многие политологи и общественные деятели, возлагал большие надежды на смену руководства Партии реформ: возвращение Каи Каллас с багажом европейского опыта, должно было изменить закаменевший образ мышления реформистов, что Эстония должна быть разделена на «ваших» и «наших». Но чуда не произошло. Единственный кандидат на пост председателя Партии реформ снова и снова наступает на одни и те же грабли, уверенная в том, что, если настраивать членов общества против друг друга, это вновь принесет белкам желаемую победу, как ту, что они получили после «бронзовых ночей».

И в свете приближающихся внутрипартийных выборов и выборов в Рийгикогу, уважаемая Кая Каллас неожиданно открыла для себя Ида-Вирумаа и проблемы региона. Как же так, возмущается Каллас, Северо-Восток, где в основном проживают русские, оказался забытым и даже Центристская партия не спешит на помощь. Кто-то из помощников даже доложил европарламентарию о том, что как нельзя кстати можно использовать в своих политических играх даже Европейскую комиссию, которая разработала так называемый «пакет чистой энергии», в котором содержатся различные законодательные инициативы по реформированию энергетических рынков и постепенному переходу европейских стран к использованию экологически чистой энергии.

И вот здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Согласен, что сложно понять проблемы и специфику региона, где ты ни разу не был, но прежде чем выступать с обвинениями, можно было все же войти в курс дела. Для начала давайте вспомним о том, сколько лет Партия реформ находилась у власти в Эстонии и что было сделано для того, чтобы Северо-Восток вновь стал полноценной частью нашей страны? Отвечу – ничего не было сделано. У реформистов в руках неоднократно находился портфель министра окружающей среды, но на сланцедобывающий регион и на программу развития Ида-Вирумаа ни у Яануса Таммкиви, ни у Кейт Пентус-Розиманнус не хватило времени. Спрошу еще, будучи министром экономики один из главных идеологов Партии реформ Кристен Михал сделал хоть что-нибудь для того, чтобы предотвратить социальную катастрофу и закрытие крупных предприятий на Северо-Востоке? Нет. В итоге, в наследство от реформистов новой коалиции достался регион, который годами был недофинансирован, а местные жители потеряли всякую надежду на то, что государство когда-нибудь займется Ида-Вирумаа.