Сказ о том, как Кая Каллас открыла для себя Ида-Вирумаа

Незадолго до выборов в органы местного самоуправления Партия реформ опубликовала в социальных сетях весьма сомнительную рекламу, где утверждалось, что любимой партией эстонцев является Партия реформ, а любимой партией русских — Центристская партия. То есть старая и заезженная пластинка, мол, русские не забывайте свое место, вновь возглавила хит-парад «беличьих» лозунгов, пишет центрист Михаил Корб, отвечая на мнение Каи Каллас.
Если вернуться в сегодняшние дни, то не буду лукавить, я, как и многие политологи и общественные деятели, возлагал большие надежды на смену руководства Партии реформ: возвращение Каи Каллас с багажом европейского опыта, должно было изменить закаменевший образ мышления реформистов, что Эстония должна быть разделена на «ваших» и «наших». Но чуда не произошло. Единственный кандидат на пост председателя Партии реформ снова и снова наступает на одни и те же грабли, уверенная в том, что, если настраивать членов общества против друг друга, это вновь принесет белкам желаемую победу, как ту, что они получили после «бронзовых ночей».
И в свете приближающихся внутрипартийных выборов и выборов в Рийгикогу, уважаемая Кая Каллас неожиданно открыла для себя Ида-Вирумаа и проблемы региона. Как же так, возмущается Каллас, Северо-Восток, где в основном проживают русские, оказался забытым и даже Центристская партия не спешит на помощь. Кто-то из помощников даже доложил европарламентарию о том, что как нельзя кстати можно использовать в своих политических играх даже Европейскую комиссию, которая разработала так называемый «пакет чистой энергии», в котором содержатся различные законодательные инициативы по реформированию энергетических рынков и постепенному переходу европейских стран к использованию экологически чистой энергии.
И вот здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Согласен, что сложно понять проблемы и специфику региона, где ты ни разу не был, но прежде чем выступать с обвинениями, можно было все же войти в курс дела. Для начала давайте вспомним о том, сколько лет Партия реформ находилась у власти в Эстонии и что было сделано для того, чтобы Северо-Восток вновь стал полноценной частью нашей страны? Отвечу – ничего не было сделано. У реформистов в руках неоднократно находился портфель министра окружающей среды, но на сланцедобывающий регион и на программу развития Ида-Вирумаа ни у Яануса Таммкиви, ни у Кейт Пентус-Розиманнус не хватило времени. Спрошу еще, будучи министром экономики один из главных идеологов Партии реформ Кристен Михал сделал хоть что-нибудь для того, чтобы предотвратить социальную катастрофу и закрытие крупных предприятий на Северо-Востоке? Нет. В итоге, в наследство от реформистов новой коалиции достался регион, который годами был недофинансирован, а местные жители потеряли всякую надежду на то, что государство когда-нибудь займется Ида-Вирумаа.
Правительство, возглавляемое Центристской партии с самого начала, заявило о том, что необходима целостная региональная политика. Для этого мы провели административную реформу. В результате, вместо 213 самоуправлений в Эстонии 79 административных единиц. Поступающую местным самоуправлениям часть доходов в 2009 году, когда у власти находились реформисты, сократили с 11,9 до 11,4%, но в этом году повысили до 11,6%. Сегодня правительство возвращает местным самоуправлениям ту финансовую базу, которую у них отобрали. В результате целенаправленной работы коалиции по развитию самоуправлений мы намереваемся дать городам и волостям еще больше свободы и ответственности при принятии решений по вопросам местной жизни, чтобы они могли развивать свои регионы и предлагать населению качественные и доступные услуги.
Правительство уже увеличило финансовую автономию и доходную базу самоуправлений, в результате этих перемен местные самоуправления смогут гибко использовать средства, исходя из местных реалий и потребностей. На период с 2018-2021 году доходная база самоуправлений вырастет на 185 миллионов евро, к которым ежегодно будет добавляться 4,3 миллиона на обучение плаванию начинающих и на вспомогательные услуги. Более того, дополнительные средства были направлены на вспомогательные услуги, на повышение зарплат преподавателей в детских садах и на поддержку детской деятельности по интересам, также выросла дотация на школьные обеды.
Теперь непосредственно по Ида-Вирумаа.
«Пакет чистой энергии», на который ссылается Кая Каллас, был инициирован в 2016 году Европейской комиссией. Речь идет о пилотном проекте, который комиссия анонсировала 11 декабря. Здесь хотелось бы тоже сделать небольшую ремарку об отношении реформистов к населению страны: в декабре Каллас опубликовала свой опус на эстонском языке и лишь спустя почти четыре месяца она вышла на русском. Совпадение? Не думаю.
Но обратно к «пакету чистой энергии» - разумеется, правительство держит руку на пульсе, и мы в курсе, что проект будет двухфазовым, первая фаза - касается регионов добычи угля. Вторая - позднее - сланцевые. Эстония приглашена к участию в платформе, и разумеется, мы скажем свое слово. Сама идея, перевести все регионы в странах ЕС, где добывают так называемые грязные виды энергии – уголь, нефть, газ и сланец – конечно, вызывает лишь восхищение. Но вот реальность такова, что взять и вот так в мгновение ока заставить страны закрыть такие производства ЕС не под силу. Переход – не только длительный по времени, но и весьма затратный с финансовой точки зрения. И странно, что Кая Каллас, которая должна отстаивать интересы Эстонии в Брюсселе, обвиняет в бездействии центристов. А как же самоответственность? Или реформисты и здесь ни при чем, в том числе экс-премьер Андрус Ансип, который занимает пост вице-президента Еврокомиссии.
Мои же слова основываются не на популистских лозунгах, а на конкретных фактах и все это можно с легкостью проверить по документам, находящимся в открытом доступе. Правительство утвердило программу развития Северо-Востока, призванную помочь шаг за шагом превратить регион из заброшенного в успешный.
В рамках программы Министерство социальных дел выделит Кассе страхования от безработицы порядка 7,7 миллионов евро из европейских фондов, чтобы помочь в том числе Северо-Востоку внедрить программу занятости населения. Само министерство уже начало разработку мер регионального рынка труда для поддержки регионов с более слабыми показателями (в том числе Ида-Вирумаа). Согласно последним данным Департамента статистики, средняя зарплата выросла почти во всех отраслях и мне особенно приятно видеть, что экономический успех страны, наконец-то, добрался до людей, живущих не только в Таллинне, Тарту или Пярну. В Ида-Вирумаа еще в 2016 году средняя зарплата составляла 903 евро, а уже в 2017 - 997 евро в месяц. Для Северо-Востока это крайне важный показатель, так как это уже доказывает, что правительство идет правильной дорогой, желая, чтобы экономический рост стал заметен в каждом уезде и отобразился на кошельке каждого жителя страны! Например, уже сегодня в некоторых сферах зарплата в Ида-Вирумаа превышает показатели в других регионах. Это касается сферы внутренней безопасности и образования.
Кроме того, Министерство финансов выделило Ида-Вирумаа более 8 миллионов евро, чтобы увеличить конкурентоспособность, а Министерство культуры поддерживает различные интеграционные и культурные мероприятия и традиционную культурную программу Вирумаа. Министр государственного управления вплотную занимается переводом рабочих мест из Таллинна в другие уезды и Северо-Восток забыт не будет. Согласно планам министра, в Ида-Вирумаа должно быть переведено 248,25 государственных оплачиваемых рабочих мест. Министерство юстиции планирует перевести 100 рабочих мест в Ида-Вирумаа (68 рабочих мест для Центра поддержки судов, а также 30-40 рабочих мест в администрации), Департамент полиции и погранохраны планирует принести 49 рабочих мест в Ида-Вирумаа. Министерство культуры планирует привлечь к этому Фонд интеграции в Ида-Вирумаа (в том числе и на эстонский Дом Нарвы), который создаст 29 новых рабочих мест в регионе.
Разумеется, чтобы заставить сердце Ида-Вирумаа снова работать на полную мощность нам необходимо дать импульс экономике. Развитие бизнес-среды является ключом к достижению целей развития Ида-Вирумаа. Экономическая среда должна способствовать новым инвестициям и повышению деловой активности, способствовать увеличению уровня доходов и занятости в регионе. Экономическая диверсификация имеет важное значение для устойчивого развития региона, с тем чтобы подготовить регион к постепенному сокращению масштабов деятельности в сланцедобывающей отрасли. В период с 2016 по 2023 год проходит поэтапная ликвидация устаревших энергоблоков, которые не соответствует требованиям 501 МВт.
В заключении я хотел бы сказать будущему председателю Партии реформ Кае Каллас, что критика хороша лишь в том случае, когда она основана на фактах. Пора бы уже прекратить сидеть в песочнице и оперировать лишь обидами. Центристы выступают за конструктивную критику, мы открыты к любым предложениям – ведь в конечном итоге все мы хотим одного и того же: чтобы Эстония развивалась, чтобы населения росло и уровень жизни становился лучше с каждым днем. Если вернуться к Ида-Вирумаа, да, я не спорю, что сегодня мы занимаемся лишь ликвидацией последствий отсутствия региональной политики у предыдущего правительства и нам понадобится время для того, чтобы превратить города Ида-Вирумаа – в города мечты. Но цель поставлена и нам осталось лишь целенаправленно идти к ее достижению!