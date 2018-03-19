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Bидео

Видео: три опасные ситуации, заснятые видеорегистратором на дорогах Эстонии

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Видеорегистратор. Иллюстративное фото

ФОТО: Alexey Malgavko/RIA Novosti

Портал Geenius опубликовал найденную на просторах Сети видеоподборку, в которую вошли три эпизода, произошедших на дорогах Эстонии.

Первый случай произошел под Лагеди, где на круговом перекрестке автомобиль нарушителя оказывается на встречке. К счастью, ситуация быстро разрешилась без каких-либо последствий.

Второй инцидент имел место на улице Палласти, где водитель поворачивавшего направо автомобиля встречает на своем пути безрассудного пешехода.

Главным героем третьего видео стал автомобиль такси, водитель которого совершает на дороге вызывающие вопросы маневры.

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