понедельник, 19 марта 2018 г.
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Врач футбольного клуба спас жизнь пассажиру самолета

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ФОТО: Markus Mainka/PantherMedia / Scanpix

Врач московского «Арарата» Виталий Иконников и массажисты Марат Ишмурзин и Геннадий Колосов спасли жизнь человеку на борту самолета, направлявшегося в Ереван, сообщает «Советский спорт».

Во время полета у одного из пассажиров случился гипертонический криз. Персонал столичного клуба своевременно оказал ему помощь.

Ранее сообщалось, что экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Энди Коула спас пожертвовавший почкой племянник.

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