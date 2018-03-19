Врач футбольного клуба спас жизнь пассажиру самолета

Врач московского «Арарата» Виталий Иконников и массажисты Марат Ишмурзин и Геннадий Колосов спасли жизнь человеку на борту самолета, направлявшегося в Ереван, сообщает «Советский спорт».
Во время полета у одного из пассажиров случился гипертонический криз. Персонал столичного клуба своевременно оказал ему помощь.
Ранее сообщалось, что экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Энди Коула спас пожертвовавший почкой племянник.
Наши герои👏🏻 Во время перелёта московского «Арарата» в Ереван, с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины. #арарат #ереван #москва #араратмосква #ararathuptur