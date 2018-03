Врач футбольного клуба спас жизнь пассажиру самолета

Наши герои👏🏻 Во время перелёта московского «Арарата» в Ереван, с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины. #арарат #ереван #москва #араратмосква #ararathuptur

A post shared by FC Ararat Moscow (@fcararatmoscow) on Mar 18, 2018 at 10:11am PDT