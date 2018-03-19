Изгнание демонов и чудесные исцеления: многоликая украинская секта добралась до Эстонии

Мир захвачен злыми духами, но выход есть. Хочешь солидную машину? Представь, и ты ее получишь. Тебя съедает проклятье или рак четвертой стадии? Апостол за считанные секунды отчистит тебя от этого силой Святого Духа, пишет Lõuna Eesti Postimees.
Все это обещает попавшая под ожесточенный огонь критики у себя на родине - на Украине - секта, которая теперь добралась и до Эстонии.
В нее входит и жительница Валга Реэт, которая, ссылаясь на критичный тон статьи, не захотела назвать свою фамилию. Четыре года назад она почувствовала, что ее вера начала ослабевать. На тот момент она уже 20 лет была христианкой, но молилась редко. Связь со Святым Духом была утрачена, на душе была пустота. Тогда, в 2014 году, хороший знакомый из Таллинна позвал ее на проходящее каждый год в Киеве религиозное мероприятие «Гора Моисея».
Реэт быстро почувствовала, что она оказалась в правильном месте: «Я видела, как они восхваляли Бога, и насколько радостными они были. Вся атмосфера была позитивной. Наши приходы другие: тихие, печальные. Я видела там огонь, который потух в наших приходах».
Секретный апостол
Приход, который Реэт там нашла, носит название «Возрождение». Его основал в 2002 году на Украине теперь носящий статус апостола Владимир Мунтян (по данным зарубежных СМИ он родился в 1972 году, а потому не нужно путать его с родившимся в 1946 году советским футболистом Владимиром Мунтяном).
«Мирская жизнь (Мунтяна) остается загадкой», - говорится на немецкоязычной версии сайта прихода.
Прошлым летом на мероприятии «Гора Моисея», организованном приходом «Возрождение», собрались 12 000 человек. По словам членов эстонского крыла прихода, у «Возрождения» есть представительства в 133 странах. Сколько всего у них членов по всему миру, они и сами сказать не могут.
Поскольку приход много вкладывает в распространение своей веры, по видео можно понять, что делали на прошлогодней «Горе Моисея» в Киеве. На массовом мероприятии масштабов Saku Suurhall работает музыкальная группа, установлены мощная звуко- и осветительная техника, мероприятие снимают на камеры как со сцены, так и с потолка здания.
Полный зал людей от всей души сопереживает, когда апостол вещает или приветствует. Большой особенностью прихода можно считать исцеление и изгнание демонов. Этим, прежде всего, занимается апостол, а точнее сказать, Господь через апостола, поскольку у самого человека нет сил исцелить себя, как подчеркивают члены прихода.
Апостол делает это через общую молитву, поскольку через Святого Духа он лишь при помощи слова, предположительно, помогает находящимся в других местах людям, или, стоя среди конкретных людей, и накладывая на них руки.
По видео видно, как помощники Мунтяна удерживают собравшихся у сцены людей, когда они бьются в истериках и кричат, находясь под воздействием демонов. Апостол касается их голов и люди падают на руки его помощников. В этот момент злой дух выходит из человека – так они считают. Точно также и болезни, или духи болезней, какими бы тяжелыми они ни были.
На сайте прихода есть целый ряд видеосвидетейств о чудесных исцелениях. Кто-то исцелился от артрита, кто-то от эпилепсии, кто-то от рака.
«Родовые проклятья сейчас погибают. А точнее – женские болезни, которые связаны с шейкой матки, матки, яичников. Этим болела твоя мать, но ты можешь сейчас полностью исцелиться. Именно сейчас из чьего-то тела вышел дух рака, кто-то полностью исцелился», - говорит в микрофон Мунтян на видео и люди в мгновение начинают чувствовать себя исцелившимися. На фоне слышны чьи-то истеричные крики, видны заплаканные лица и бьющиеся в истерике люди.
«Полное исцеление от рака шейки матки! Во имя Иисуса! Щитовидка сейчас полностью выздоравливает. О, мой Бог! Где есть миропомазание, нет места смерти и духу болезни. Я приказываю этим духам, этим демонам: исчезните, по имя Иисуса!» - продолжает Мунтян.
На немецкой странице прихода написано, что Мунтян пришел к Богу в 1997 году. Его жена Виктория помогает проводить службы и пишет книги на религиозную тематику. По данным украинской Википедии, у Мунтяна есть сын и две дочери. Украинский новостной портал TSB пишет, что по национальности он – молдованин, и ему принадлежит фирма «Миссионер», которая производит макароны и предлагает автоуслуги.
Родовые проклятия и сила представления
Получив представление о деятельности апостола и его последователей, весной 2015 году при активном участии Реэт в Валга на бульваре Пярна начал работу христианский и протестантский приход «Возрождение». Там же находится ReMa Köök, который известен, как место общепита, в котором можно съесть столько, сколько помещается на тарелке.
Валгаский приход постоянно посещают около 30 человек. Это второе крыло «Возрождения» в Эстонии – первое открыло двери в Таллинне в 2014 году. Приход также есть в Пярну, свои группы работают еще в Рынгу, и раньше была еще одна в Тырва. Итого у «Возрождения» по всей Эстонии около ста членов.
И на службах в Эстонии проводят обряды исцеления. И хотя тут нет таких же шоу, пасторы кладут людям руки не головы, и кто-то из местных также как и на Украине поддается силе Господа, заверяет Реэт.
По словам ученого-религиоведа Тартуского университета Айна Рийстана, подобные исцеления и изгнания демонов делают свободные приходы любителей харизматичными свободными приходами.
Согласно учению прихода, мир находится в злых руках. Одним из важных и выходящих из мейнстрима понятий учения являются родовые проклятия. Они могут влиять на человека вплоть до четвертого поколения. «Кто-то из предков совершил тяжкий грех и не раскаялся в нем. Тогда проклятье распространяется дальше, до четвертого поколения», - объяснила Реэт.
Второе центральное понятие – четвертое измерение. Оно обозначает духовный мир. Третье измерение – это известный нам физический мир. Реэт говорит, что все события сначала происходят в четвертом измерении. Если ты о чем-то просишь, то желаемое нужно представить, и если желание согласуется с желанием Бога, то оно станет реальностью. Представлять нужно как можно более точно. Если хочешь красную машину, то представь, как она выглядит, ее цвет, запах.
«У Дэвида Йонги Чо (Южно Корейский религиозный деятель – ред.) – самый большой в мире приход. Он является основоположником четвертого измерения, апостол получил эти идеи оттуда. Чо был нужен письменный стол, велосипед. Он долго-долго молился, но ничего не получилось. Но внезапно однажды он почувствовал, что Святой Дух говорит: «Говори конкретно. Что ты хочешь?» Тогда он начал говорить: «Хочу такой-то велосипед, такой-то стол, к такому-то числу». И получил!» - описала Реэт.
Согласно учению, плохие вещи – это, по сути, злые духи, то есть демоны. Внутри больного раком может быть дух рака, у обездоленного – дух обездоленности, у пьяницы – дух алкоголя. «Говорят, что душа обижающего – это дух привратника. Если вы примите обиду близко к сердцу, то откроете двери для болезней, судилища», – привела Реэт пример.
Приходу не нравятся гороскопы, поскольку в них часто содержатся негативные мысли, например, то, что завтра произойдет что-то неприятное. Точно также плохо в их глазах выглядят предрассудки, например, что переходящая через дорогу черная кошка приносит неудачи: «То, чего я боюсь, будет со мной происходить».
Не симпатичны им и скульптуры, поскольку в них кроются конкурирующие идолы, но Бог говорил, что поклоняться нужно только ему. Поэтому часть членов прихода обходят в городе памятники и мажут их специальным святым маслом. Так, например, сделали с одним изображением сатаны, установленным перед валгаским увеселительным заведением.
«Это тот, кто правит в нашем городе. Много алкогольного духа. Мы провели помазание, чтобы было меньше алкоголизма, чтобы это меньше разрушало семьи. Мы посвящаем этот город Иисусу Христу», – объяснил один из членов прихода.
Боли пастора прошли
И сам находившийся в лапах алкоголя пастор валгаского прихода Арлек, был одним из тех, кто почувствовал, что апостол Мунтян его исцелил. Арлек попал на пьяную голову в аварию, из-за чего у него было сломано левое плечо и ключица. Боли были в спине и в бедрах. Он не мог спать на правом боку, больно было спать и на спине: «Я принимал обезболивающие горстями. Когда утром надевал рубашку, одну руку поднимал другой».
На Украине он поднялся на сцену и упал там, как и многие другие. Арлек уверен, что исцеление произошло мгновенно. «Я и дальше принимал лекарства, не решался никому рассказать, подумают еще, что я шучу. Но тогда я подумал, что попробую и не буду больше пить таблетки. С того момент лекарства я не принимал, болей не было».
Арлек приводит в пример еще одну женщину из Литвы, у которой якобы была четвертая стадия рака: «Врачи сказали, мол, зачем ты едешь в Киев, лучше иди и выбирай себе место для могилы. Она исцелилась, и теперь сама накладывает руки и молится. У нее такая мощная связь».
На родине хватает обвинений
Но не все так позитивно. В Интернете можно найти признания бывших членов украинского прихода, которые не рисуют такую картину. В интервью каналу TSB одна молодая женщина рассказала, как Мутян предлагал двум девушкам пойти вместе в джакузи, а ей самой стать его любовницей.
Портал TSN пишет, что в 2007-2009 годах психолог-криминалист Юрий Ирхин изучал происходящие на сцене прихода сеансы исцеления и пришел к выводу, что на сцену выводят людей, которые являются оплаченными актерами.
А адвокат Иван Бондарюк в 2013 году сказал, что у спецслужб Украины есть три экспертные оценки, согласно которым «Возрождение» манипулирует людьми. По оценке адвоката, это по сути то же самое, как и действующий на Украине приход «Посольство Божье», учредитель которого Сандей Аделадж был признан виновным в финансовых мошенничествах. По имеющимся у полиции Украины данным, Мунтян отбывал трехлетний срок заключения за кражи и мошенничества в колонии города Кривой Рог.
В статье, опубликованной в немецкой газете Welt, говорится, что полиция не вмешивается в денежные дела прихода, поскольку пожертвования – это свободная воля людей. Украинские политики не хотят мешать чудесным исцелителям, поскольку религия играет большую роль во время выборов.
До выступления Мунтяна в Берлине местный политик Фалько Лике предупреждал, что Мутян – обманщик, который играет на надеждах и страхах впечатлительных людей. Мутян ответил, что он никогда не утверждал, будто он лечит людей: «Это может только Господь – через Святого Духа».
Безбедная жизнь
Ушедшую в конце прошлого года из валгаского прихода Кюлли (имя изменено) встревожил денежный вопрос. В приходе предпочитают, чтобы члены, кроме 10 процентов из своего дохода, платили еще и так называемые партнерские, которые идут в материнский приход на Украине. Многие дают 10 или 20, некоторые – 50 евро. Кюлли спрашивает, почему эти деньги нельзя было использовать для нуждающихся в помощи в Эстонии? Она отказалась платить партнерские.
Кюлли тоже ездила в Киев. Она видела, в каком богатстве живет материнский приход. Апостол живет спортивном комплексе с большим бассейном рядом с Киевом, где селили и гостей.
На глаза украинским журналистам попалась принадлежащая Мунтяну шикарная машина Ferrari 599, на заднем стекле которой написано: «Украина, пришло время молиться!» Цены на такие модели автомобилей начинаются с 119 000 долларов, но за машину, имеющую пробег всего 540 километров, просят целых 789 900 долларов.
Комплекс очень хорошо охраняется. Кюлли рассказала историю, когда апостол Мунтян сидел с охранниками на сцене. «Все было застлано велюром. Мунтян сидел на сцене на стуле, как Господь. Все клали туда деньги. Положить одну гривну было нельзя. Он сказал, мол, деньги на мороженое оставь себе».
Одной из участниц той поездки из Эстонии была мать семейства Криста (имя изменено), которая надеялась получить помощь для своего ребенка. «И она отдала тысячу евро! За то, чтобы ребенок выздоровел. Но ребенок же не выздоровел, до сих пор не выздоровел», - говорит Кюлли.
Она и сама выходила на сцену, на которой люди надеются получить исцеление от апостола: «Я пошли из интереса, посмотреть, действительно ли я упаду. Не упала, не произошло ничего чудесного».
У нее осталось впечатление, что речь идет о проплаченном шоу. Это заставило ее беспокоиться о здоровье своих спутников. «Если человек верит, что избавится от болезни, он отдаст все свои деньги. Они постоянно жертвуют и не идут к врачу. Одна женщина сказала, что не осталась в больнице, ушла по собственной воле к апостолу и сразу избавилась от рака груди, за пару минут. Это нонсенс!»
Кюлли и сама болела раком, но, по ее словам, о лечении, прежде всего, должен заботиться врач и вся остальная поддерживающая терапия. Она опечалена тем, что людям дают ложные надежды: «Путь украинский приход будет там, где он есть, но я не хочу, чтобы дурачили жителей Эстонии».
Собаки лают, а караван идет
Обвинения дошли и до ушей апостола, поскольку он комментирует это в видео, размещенном в Youtube. Там Мунтян говорит, что критика сопутствует его должности. Каждый человек, которые в этом мире что-то говорит, должен, по его словам, учитывать, что его будут критиковать, и иногда этот период долог и сложен.
«Когда-то, слыша критику, я очень огорчался, но мой друг епископ сказал, что если ты не хочешь критики, то будь дворником. Если хочешь изменить мир и действительно служить Богу, будь готов к критике. Меня и мою церковь критикуют, но через какое-то время эти критики приходят ко мне, чтобы учиться и спрашивают, как я все это делаю. Собаки лают, но караван идет».
Денежные дела, заверяет Мунтян, всегда прозрачны, и суммы, которые приход получает от простых людей в виде пожертвований, составляют лишь малую часть доходов. Основные деньги идут от предпринимательской деятельности и пожертвований его самого и его друзей.
«Я сам как предприниматель трачу все деньги, которые зарабатываю, на эти цели. Это мое жизненное кредо, чтобы божья церковь росла и процветала, и страдающие люди могли вовремя получить помощь. С Украины мы жертвовали Корее, Канаде, Америке – а люди обвиняют, что я забираю эти деньги себе».
Верная вера
Описания пугают, но, находясь в валгаском приходе, ни о чем подобном не подозреваешь. Тамошние члены приняли меня тепло и пригласили в молитвенный круг, где Реэт молилась и за то, чтобы у журналиста все получилось. Также она очень радовалась, что я нашел сайт украинского прихода.
Члены местного прихода, с которыми я говорил, ни на секунду не сомневаются в правильности происходящего. Мать большой семьи Криста говорит, что не жалеет о том, что пожертвовала 1000 евро, поскольку ребенок хоть и не начал ходить и его лечение продолжается, но он все же сделал несколько шагов к успеху. У пятилетнего малыша родовая травма и он не может ходить без поддержки, но на сцене в Киеве он встал со стула.
«Он стал бодрее, живее, хочет ходить. Начал подпевать на русском языке, хотел все время быть на ногах. Во время молитвы он встал и начал ходить. Но, испугавшись, я его схватила», - говорит Криста.
«Многие говорят, мол, эти полоумные, которые ходят в церковь. Но в действительности нет. Никто не может осуждать другого»,- добавляет она.
По словам пастора Арлека, он не обращает внимания на обвиняющих. Также он ни на секунду не верит, что украинский приход может использовать доверчивых людей. Члены прихода уверены, что пастор не берет себе собранные деньги. Реэт также подчеркивает, что все это ложные утверждения.
«Партнерские и пожертвованные деньги идут на помощь больным детям и благотворительным фондам, также на телеканал, чтобы можно было распространять Евангелие. Я принципиально не читаю эти негативные вещи, поскольку знаю, что они никуда не ведут. Я принял апостола как духовного отца. Он ничего не скрывает, говорит обо всем. Я лучше не буду в это углубляться, не хочу углубляться»,- говорит Арлек.
Члены валгаского прихода убеждены, что исцеления на самом деле происходят. Но они, по словам Арлека, придерживаются и обычной медицины: «Не говорится о том, сколько мы молимся за врачей, чтобы Господь направлял руку врача».
Также они уверены, что ребенок пожертвовавшей деньги женщины поправится, просто для этого нужно еще время. «Мы не можем командовать Богом. Мы можем только молиться, но, как и когда Господь исцелит, это уже решать ему», - говорит Реэт.
Без Бога, по словам Арлека, приход было бы не открыть: «Если человек делает плохое дело, Господь не использует такого человека, не делает чудеса через него. Попробуй собрать людей в 133 странах и управлять ими – это у тебя никогда не получится, каким бы гением ты ни был».
Реэт добавляет, что как Господь, действует и его враг – сатана: «Библия говорит: если ты видишь, что вокруг тебя все очень спокойно, то подумай и посмотри, идешь ли ты верной дорогой. Поскольку если Господь что-то делает через тебя, то сатана очень злится».
Член прихода Майе Прантсус надеется, что и Кюлли найдет путь, чтобы вернуться к ним. Двери для нее всегда открыты: «Верим, что она вернется. Что она сделает выводы по своим делам, улучшит свое отношение к Богу».
Что означает харизматичный протестантский свободный приход?
Харизматичный – это такой тип в христианстве, особенно в протестантизме, где подчеркивается, что вера – это не только лишь вопрос сердца, веры и соблюдения определенных правил поведения. Царит уверенность в том, что как Иисус и апостолы совершали чудеса, христиане и сейчас могут жить в полном чудес мире. А также, что и христиане исцеляют и должны обращать внимание на чудеса.
«Это не связано ни с одним именем конкретной церкви. Они есть среди католиков, лютеран, баптистов, четыредесятников и так далее. Четыредесятники явно харизматичнее, чем лютеране», - объяснил лектор факультета религиоведения Тартуского университета Айн Рийстан.
Если церковь – это большая централизованная структура, то свободные приходы в большинстве своем объединены в союзы. Таким термином обозначаются независимые, ушедшие из лютеранской церкви религиозные приходы. Услышав от репортера описание «Возрождения», у Рийстана создалось впечатление, что речь идет о комбинации распространенных по всему миру направлениях харизматичного христианства.
Экзорцизм есть и у четыредесятников и баптистов
По словам Рийстана, ритуалы изгнания демонов время от времени проводятся и в Эстонии, хотя и редко.
«Не очень много, но такие харизматичные приходы есть. Это не очень распространено. Обычно такие вещи идут волнами. Я не знаю как в лютеранской церкви, но у них тоже есть свои харизматики», - объяснил Рийстан.
«Такое время от времени происходит в свободных приходах. Чаще всего, они делают это не во время официальных богослужений, а на отдельных молитвенных собраниях. Это, по сути, мало распространено среди наших свободных приходов, но не невозможно».
Например, такая практика не чужда четыредесятникам и баптистам: «Но связывать это с именем конкретного прихода, что, например, четыредесятники это делают, невозможно. Скорее это нечто им свойственное».
По поводу «Горы Моисея» на память Рийстану пришли различные религиозные целители, которых также критикуют: «Ренхард Боннк в Африке, Бенни Хинн в Америке, чьи видео распространены в Эстонии. Исцелительные собрания есть у местных харизматичных христиан, например, «Слово жизни», которые время от времени организуют подобное в Эстонии».
Отправка денег в материнский приход – это обычно
Между исцелениями и изгнаниями духов, по словам Рийстана, тонкая граница.
«Ситуация такова, что многие люди считают, что болезни и беды приходят от злых духов. Исцеление – это своего рода изгнание злого духа. Иногда это просто исцеление тела. Есть крупные собрания по исцелению. Одно из самых крупных мероприятий в Эстонии в Saku Suurhall организовал корейский приход «Манмини», который привез автобусы русских из Ида-Вирумаа. В северной Эстонии некоторые приходы работают до сих пор».
Гороскопы многим приходам не нравятся потому, что это запрещено библией. Их связывают с разными темными силами, преклонением перед небожественным. «В основном христианстве говорится об этом, как о нововерии. В целом в христианстве к этом относятся или нейтрально, или скорее враждебно», – сказал Рийстан.
И в партнерских взносах ученый не видит ничего необычного: «Каждый приход организует свои денежные дела сам. Если есть какая-то история, основанная на необходимости, то я не вижу проблемы в том, что дочерние приходы поддерживают материнский приход. В Новом Завете апостол Павел ходит по улицам Турции и Греции и собирает деньги для того, чтобы отправить их в Иерусалим».