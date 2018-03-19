Изгнание демонов и чудесные исцеления: многоликая украинская секта добралась до Эстонии

Что означает харизматичный протестантский свободный приход?

Харизматичный – это такой тип в христианстве, особенно в протестантизме, где подчеркивается, что вера – это не только лишь вопрос сердца, веры и соблюдения определенных правил поведения. Царит уверенность в том, что как Иисус и апостолы совершали чудеса, христиане и сейчас могут жить в полном чудес мире. А также, что и христиане исцеляют и должны обращать внимание на чудеса.

«Это не связано ни с одним именем конкретной церкви. Они есть среди католиков, лютеран, баптистов, четыредесятников и так далее. Четыредесятники явно харизматичнее, чем лютеране», - объяснил лектор факультета религиоведения Тартуского университета Айн Рийстан.

Если церковь – это большая централизованная структура, то свободные приходы в большинстве своем объединены в союзы. Таким термином обозначаются независимые, ушедшие из лютеранской церкви религиозные приходы. Услышав от репортера описание «Возрождения», у Рийстана создалось впечатление, что речь идет о комбинации распространенных по всему миру направлениях харизматичного христианства.

Экзорцизм есть и у четыредесятников и баптистов

По словам Рийстана, ритуалы изгнания демонов время от времени проводятся и в Эстонии, хотя и редко.

«Не очень много, но такие харизматичные приходы есть. Это не очень распространено. Обычно такие вещи идут волнами. Я не знаю как в лютеранской церкви, но у них тоже есть свои харизматики», - объяснил Рийстан.

«Такое время от времени происходит в свободных приходах. Чаще всего, они делают это не во время официальных богослужений, а на отдельных молитвенных собраниях. Это, по сути, мало распространено среди наших свободных приходов, но не невозможно».

Например, такая практика не чужда четыредесятникам и баптистам: «Но связывать это с именем конкретного прихода, что, например, четыредесятники это делают, невозможно. Скорее это нечто им свойственное».

По поводу «Горы Моисея» на память Рийстану пришли различные религиозные целители, которых также критикуют: «Ренхард Боннк в Африке, Бенни Хинн в Америке, чьи видео распространены в Эстонии. Исцелительные собрания есть у местных харизматичных христиан, например, «Слово жизни», которые время от времени организуют подобное в Эстонии».

Отправка денег в материнский приход – это обычно

Между исцелениями и изгнаниями духов, по словам Рийстана, тонкая граница.

«Ситуация такова, что многие люди считают, что болезни и беды приходят от злых духов. Исцеление – это своего рода изгнание злого духа. Иногда это просто исцеление тела. Есть крупные собрания по исцелению. Одно из самых крупных мероприятий в Эстонии в Saku Suurhall организовал корейский приход «Манмини», который привез автобусы русских из Ида-Вирумаа. В северной Эстонии некоторые приходы работают до сих пор».

Гороскопы многим приходам не нравятся потому, что это запрещено библией. Их связывают с разными темными силами, преклонением перед небожественным. «В основном христианстве говорится об этом, как о нововерии. В целом в христианстве к этом относятся или нейтрально, или скорее враждебно», – сказал Рийстан.

И в партнерских взносах ученый не видит ничего необычного: «Каждый приход организует свои денежные дела сам. Если есть какая-то история, основанная на необходимости, то я не вижу проблемы в том, что дочерние приходы поддерживают материнский приход. В Новом Завете апостол Павел ходит по улицам Турции и Греции и собирает деньги для того, чтобы отправить их в Иерусалим».