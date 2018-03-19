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Трое россиян пытались незаконно перебраться в Эстонию по льду Псковско-Чудского озера

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Чудское озеро 15 апреля.

ФОТО: PPA

Эстонские пограничники задержали троих россиян при попытке пересечь границу по льду Псковско-Чудского водоема, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Накануне вечером российские пограничники с помощью радиотехнического поста "Медли" обнаружили движущийся в сторону Эстонии по льду Псковско-Чудского водоема автомобиль. По данному факту незамедлительно были проинформированы иностранные коллеги.

Спустя считанные минуты автомобиль марки "Ауди" был задержан эстонскими пограничниками. В нем находились трое граждан РФ 1984, 1987 и 1988 годов рождения.

В рамках взаимодействия задержанные лица будут переданы российским пограничникам.

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