Трое россиян пытались незаконно перебраться в Эстонию по льду Псковско-Чудского озера
19 марта 2018 г., 14:21
Эстонские пограничники задержали троих россиян при попытке пересечь границу по льду Псковско-Чудского водоема, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.
Накануне вечером российские пограничники с помощью радиотехнического поста "Медли" обнаружили движущийся в сторону Эстонии по льду Псковско-Чудского водоема автомобиль. По данному факту незамедлительно были проинформированы иностранные коллеги.
Спустя считанные минуты автомобиль марки "Ауди" был задержан эстонскими пограничниками. В нем находились трое граждан РФ 1984, 1987 и 1988 годов рождения.
В рамках взаимодействия задержанные лица будут переданы российским пограничникам.