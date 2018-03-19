Покончил с собой бывший летчик, обвинявшийся российскими СМИ в крушении MH17

Как сообщило в ночь на понедельник, 19 марта, интернет-издание "Новости-N", бывший пилот, в последнее время исполнявший обязанности директора Николаевского международного аэропорта застрелился из боевого пистолета Макарова без номерных знаков.

Полиция начала расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении областной полиции. Сослуживцы из бригады тактической авиации считают Волошина человеком "с повышенным чувством справедливости", передает агентство "Украинские новости".