Покончил с собой бывший летчик, обвинявшийся российскими СМИ в крушении MH17

Бывший украинский военный летчик Владислав Волошин, которого некоторые российские СМИ в 2014 году обвиняли в причастности к крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе, покончил с собой, пишет DW.com.
Как сообщило в ночь на понедельник, 19 марта, интернет-издание "Новости-N", бывший пилот, в последнее время исполнявший обязанности директора Николаевского международного аэропорта застрелился из боевого пистолета Макарова без номерных знаков.
Полиция начала расследование происшествия, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении областной полиции. Сослуживцы из бригады тактической авиации считают Волошина человеком "с повышенным чувством справедливости", передает агентство "Украинские новости".
В 2014-2015 годах Волошин принимал участие в операции на Донбассе и был награжден орденом "За мужество". В 2014 году ряд российских СМИ назвал Волошина виновным в крушении пассажирского лайнера MH17. Позднее обвинения были опровергнуты.