Картина дня: победа Путина на выборах, продажа казино Olympic и неприятный сюрприз от Налогово-таможенного департамента

По результатам обработки 99,81% бюллетеней Путин набрал 76,67% голосов

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набрав 76,67% голосов по результатам обработки 99,81% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,79% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%, следует из данных Центризбиркома. Читайте далее...

Полиция разыскивает пропавшего в Таллинне Ивана

Полиция обратилась за помощью в поисках Ивана, который в воскресенье, 18 марта, около 23.30 ушел из дома на улице Ристику в Таллинне в неизвестном направлении. Читайте далее...

Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах

Главы государств начали поздравлять действующего президента России Владимира Путина с переизбранием на пост. Читайте далее...

Студия Postimees: ещё шесть лет Путина и британско-российский кризис

Выборы в России прошли, результаты никого не удивили. Во что может вылиться британо-российский кризис? И как будут развиваться отношения западных стран с Москвой? Смотрите видео!

Тысячам жителей Эстонии необходимо пересмотреть свой не облагаемый налогом доход

Налогово-таможенный департамент (MTA) начнет отправлять оповещения тем, кому необходимо пересмотреть размер не облагаемого налогом дохода. Всего расчет необлагаемого дохода нужно скорректировать более чем 39 000 человек, то есть почти 4,5 процента получателей зарплат и/или пенсий. Читайте далее...

Армин Кару продает казино Olympic

Зарегистрированная в Люксембурге инвестиционная фирма Novalpina предложила акционерам компании по организации азартных игр Olympic Entertainment Group (OEG) приобрести все акции предприятия за 288,4 млн евро. Двое мажоритарных акционеров OEG Армин Кару и Ян Корпусов это предложение уже приняли. Читайте далее...

Крайний срок Путина

Все же неправы те, кто заранее называл результат президентских выборов предрешенным. Средний прогноз колебался в районе 70% голосов за основного кандидата, но в итоге Владимир Путин набрал более 76%. Читайте далее...

Смотрите, кто станет новым владельцем казино Olympic

Казино Olympic EG приобретет новая фирма Novalpina Capital, созданная на основе частного капитала. Ее основали инвестиционные банкиры Стивен Пил и Стефан Ковски. Читайте далее...

Мейкар об обвинениях: невероятно, что Ансип так глупо врет

Сильвер Мейкар опроверг выдвинутые Андрусом Ансипом обвинения относительного того, что политик присвоил пожертвования Партии реформ. Читайте далее...

"Нестабильное, плохое, слабое": жители Эстонии охарактеризовали правительство Юри Ратаса

Социологическая фирма Kantar Emor в марте впервые провела по заказу Postimees опрос, в рамках которого респонденты должны были оценить по пятибалльной шкале работу правительства и охарактеризовать правительство Юри Ратаса, деятельность правительства оценена участниками опроса в 2,73 балла. Читайте далее...

Каллас: центристы оставляют Ида-Вирумаа без шансов на будущее

В конце прошлого года в Рийгикогу прошла дискуссия о политике Европейского Союза в отношении Эстонии. В дискуссии также принял участие премьер-министр Юри Ратас, который выступил с речью, подготовленной, вероятно, кем-то другим. Было ощущение, что он сам не верил в то, о чём говорит. Читайте далее...

Сказ о том, как Кая Каллас открыла для себя Ида-Вирумаа

Незадолго до выборов в органы местного самоуправления Партия реформ опубликовала в социальных сетях весьма сомнительную рекламу, где утверждалось, что любимой партией эстонцев является Партия реформ, а любимой партией русских — Центристская партия. То есть старая и заезженная пластинка, мол, русские не забывайте свое место, вновь возглавила хит-парад «беличьих» лозунгов, пишет центрист Михаил Корб, отвечая на мнение Каи Каллас.

Покончил с собой бывший летчик, обвинявшийся российскими СМИ в крушении MH17

Бывший украинский военный летчик Владислав Волошин, которого некоторые российские СМИ в 2014 году обвиняли в причастности к крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе, покончил с собой. Читайте далее...

Изгнание демонов и чудесные исцеления: многоликая украинская секта добралась до Эстонии

Мир захвачен злыми духами, но выход есть. Хочешь солидную машину? Представь, и ты ее получишь. Тебя съедает проклятье или рак четвертой стадии? Апостол за считанные секунды отчистит тебя от этого силой Святого Духа. Читайте далее...

Во вторник окружной суд рассмотрит жалобу на планируемое строительство улицы Рейди