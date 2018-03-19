Во вторник окружной суд рассмотрит жалобу на планируемое строительство улицы Рейди

НКО "Зеленое движение Эстонии" требует в Таллиннском окружном суде отменить выданное столичным департаментом городского планирования разрешение на строительство второго этапа магистрали Рейди теэ в центре Таллинна, передает Rus.Err.
Апелляционная жалоба НКО будет рассмотрена на открытом заседании во вторник, 20 марта, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.
"В апелляции представитель НКО "Зеленое движение Эстонии", присяжный адвокат Карин Маросов требует в полном объеме отменить решение Таллиннского административного суда от 6 сентября 2017 года", - отметила Вилу.
Горуправа Таллинна выдала разрешение на строительство дороги 21 апреля 2017 года. НКО "Зеленое движение Эстонии" оспорило это разрешение, ссылаясь на то, что оценка экологических воздействий не была проведена в соответствии с законом.