Завтра в Таллинне на Горке поцелуев встретят весну

Разного рода встречи весны состоятся в других местах города - Ателье ажурной керамики в башне Лёвеншёде на улице Кооли, 7, где можно будет попробовать изобразить весну в глине (в 15.15), в детской галерее "Кулло" на улице Кунинга, 6, где выступят юные пианисты и гитаристы (в 17.15), и в "Кодулинна мая" на улице Гимнаазиуми,3, где в 19.15 начнется праздник с песнями, музыкой и танцами.