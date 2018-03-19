Завтра в Таллинне на Горке поцелуев встретят весну

Даже если станет холоднее, во вторник в 18.15 наступает весна, в Таллинне ее встретят на Мусимяги - Поцелуйной горке - музыкой и хоровым пением, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Раэпресс. К горожанам по случаю прихода весны обратится мэр Таллинна Таави Аас.
Выступят также хор Таллинского технического университета, смешанный хор "Ноорус", оркестр Департамента полиции и погранохраны, ансамбль пастушьих рогов Тойво и Тоомаса Лухатсов. В 18.30 состоятся проводы первого весеннего солнышка.
Разного рода встречи весны состоятся в других местах города - Ателье ажурной керамики в башне Лёвеншёде на улице Кооли, 7, где можно будет попробовать изобразить весну в глине (в 15.15), в детской галерее "Кулло" на улице Кунинга, 6, где выступят юные пианисты и гитаристы (в 17.15), и в "Кодулинна мая" на улице Гимнаазиуми,3, где в 19.15 начнется праздник с песнями, музыкой и танцами.
По инициативе Тийны Мяги и НКО ""Кодулинна мая" серия мероприятий "Весна шагает по городу" встречает наступление периода пробуждения природы уже четверть века.