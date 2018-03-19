Бойкотирующие соревнования чиновники оставили спортсменок без крупной суммы денег

В сборной Чехии по биатлону назрел скандал: не все спортсмены заинтересованы в пропуске соревнований в Тюмени. Идущая на шестом месте в зачете кубка мира Вероника Виткова настолько сильно обиделась на чешские СМИ и федерацию, что с журналистами предпочитает не общаться. Проблема заключается в том, что от Международного союза биатлонистов гонщицам полагаются премии за занятые места в тотале. Чем выше место - тем выше премия.

Виткова сохраняет шансы на пятую строчку тотала, откуда может сместить итальянку Доротею Вирер, в свою очередь саму Виткову с нижних мест поджимают Лиза Витоцци, Франциска Хильдебранд и француженка Анаис Бескон. Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза считает, что Виткова в данной ситуации не должна думать только о себе.

«Я понимаю разочарование Вероники. Но иногда нужно думать не только о собственном успехе и деньгах. Сейчас такая ситуация, когда важно проявить свою позицию. В любом случае, мы оплатим Витковой разницу в местах. Если, например, она станет девятой, а не шестой», – рассказал Хамза iDnes.

Однако кроме потери денег за место в общем зачете, Виткова не хочет терять призовые за места в гонках, Международный союз биатлонистов и так год от года сокращает всевозможные выплаты, пытаясь размазать скудный призовой бюджет в 3,2 миллиона евро, поэтому пропуск отдельного этапа - это серьезный удар по бюджету спортсменки, которая в этом году заработала на личных гонках всего 20 000 евро. В эстафетах Виткова заработала в десять раз меньше.