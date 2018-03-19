Фото и видео: смотрите, что стало с собаками, спасенными на фабрике по разведению щенков в Кейла

В прошлый четверг защитники животных обнаружили под Кейла фабрику по разведению щенков, где прозябали 38 больных и голодных собак. Пять собак были отданы под опеку ветеринаров клиники Tallinna PetCity, и, по словам ветеринара Марили Кёстер, жизни, по крайней мере, этих собак вне опасности, пишет Postimees.
Все собаки разных пород: в клинике нашли место для английского бульдога, пинчера, шпица, таксы и гаванского бишона. Состояние собак, когда они попали к ветеринарам, оценивалось как плохое – все они были голодные, немытые-нечесаные, с необрезанными когтями, что мешало им нормально ходить. Ни одна собака не была кастрирована или стерилизована.
В течение следующих двух недель собак ждет борьба с паразитами, лекарства от блох, основательная мойка, а также стрижка когтей и шерсти. Когда физическое состоянии животных при помощи специальной еды улучшится, их кастрируют и стерилизуют, а после этого они через Союз защиты животных Эстонии оправятся в новые дома.
«Это здоровые и нормальные животные, которые нормально могут ладить с людьми, - заверила Кёслер. – Они дружелюбны, ни одно из них не агрессивно, они уже сейчас умеют гулять без поводка, но этим еще нужно позаниматься».
Руководитель эстонского Союза защиты животных Хейки Валнер отметил, что найденные на грязной даче щенки таксы находятся не в самом лучшем состоянии, его можно оценить как сверхкритическое. У щенков высокая температура, понос, и испражнения полны глистов. Кроме того, у щенков нашли парвовирус, который вызывает очень заразный понос и рвоту, а также влияет на пищеварительную систему и сердце. Если самый большой и крепкий щенок в субботу умер, то его маленький брат до сих пор отважно сражается за жизнь.