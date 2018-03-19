Фото и видео: смотрите, что стало с собаками, спасенными на фабрике по разведению щенков в Кейла

Все собаки разных пород: в клинике нашли место для английского бульдога, пинчера, шпица, таксы и гаванского бишона. Состояние собак, когда они попали к ветеринарам, оценивалось как плохое – все они были голодные, немытые-нечесаные, с необрезанными когтями, что мешало им нормально ходить. Ни одна собака не была кастрирована или стерилизована.

В течение следующих двух недель собак ждет борьба с паразитами, лекарства от блох, основательная мойка, а также стрижка когтей и шерсти. Когда физическое состоянии животных при помощи специальной еды улучшится, их кастрируют и стерилизуют, а после этого они через Союз защиты животных Эстонии оправятся в новые дома.

«Это здоровые и нормальные животные, которые нормально могут ладить с людьми, - заверила Кёслер. – Они дружелюбны, ни одно из них не агрессивно, они уже сейчас умеют гулять без поводка, но этим еще нужно позаниматься».